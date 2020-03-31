Более 1000 слонов в Таиланде столкнулись с голодом, поскольку коронавирусный кризис сократил доходы от туризма. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сообщение защитников природы.

Практически полное отсутствие посетителей привело к тому, что смотрители парков и заповедников не могут обеспечить едой более 1000 слонов Таиланда. Эти животные могут съедать до 200 кг пищи в день.

"Если не будет никакой поддержки, чтобы сохранить их в безопасности, эти слоны, некоторые из которых беременны, либо умрут от голода, либо будут выведены на улицы, чтобы просить милостыню", — сообщил основатель фонда "Save Elephant Foundation".

В качестве альтернативы некоторые слоны могут быть проданы зоопаркам или возвращены в незаконный лесозаготовительный бизнес, которому в 1989 году официально запретили использовать слонов. В хорошие времена кормить животных и так непросто, а сухой сезон сделал ситуацию еще более экстремальной.

На текущий момент слоны начинают впадать в депрессию от голода. Таиланд обычно полагается на туризм для значительной части своего экономического роста, но был вынужден закрыть границы для туристов. В стране подтвержден 1651 случай заражения коронавирусом, включая 10 летальных исходов.

Как сообщал портал "Комментарии", экс-премьер Гончарук связывает свое увольнение с его систематической борьбой с коррупцией.

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