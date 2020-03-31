"Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией" — Гончарук

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Бывший премьер-министр Украины
Алексей Гончарук заявил в интервью американскому изданию The New York
Times, что связывает отставку своего правительства с
борьбой с коррупцией.
"Наше увольнение
связываю, прежде всего, с нашей систематической борьбой с коррупцией. Мы
вмешивались во многие коррупционные схемы", — сказал экс-премьер.
По словам Гончарука,
увольнению его Кабинета министров способствовала массовая смена менеджеров
государственных предприятий. Он подчеркнул, что каждый объект был "небольшой
питательной средой коррупции", где прибыль приватизировали, а убытки оставляли
на государство.
Согласно закону, правительство Гончарука не могло быть отправлено в отставку в течение года после назначения в августе 2019 года, но его личное заявление стало основанием для соответствующего голосования Верховной Рады. Новым премьер-министром Украины после Алексея Гончарука стал Денис Шмыгаль, который был вице-премьер-министром. Несколько министров отказались от должностей в новом правительстве, но большинство министров покинули Кабмин.
Как сообщал портал "Комментарии",
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