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"Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией" — Гончарук

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук считает, что увольнение его Кабмина связано с борьбой с коррупцией

сегодня, 22:41
Автор:

• Антон Корнилов

"Увольнение связываю с нашей систематической борьбой с коррупцией" — Гончарук

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в интервью американскому изданию The New York Times, что связывает отставку своего правительства с борьбой с коррупцией.

"Наше увольнение связываю, прежде всего, с нашей систематической борьбой с коррупцией. Мы вмешивались во многие коррупционные схемы", — сказал экс-премьер.

По словам Гончарука, увольнению его Кабинета министров способствовала массовая смена менеджеров государственных предприятий. Он подчеркнул, что каждый объект был "небольшой питательной средой коррупции", где прибыль приватизировали, а убытки оставляли на государство.

Согласно закону, правительство Гончарука не могло быть отправлено в отставку в течение года после назначения в августе 2019 года, но его личное заявление стало основанием для соответствующего голосования Верховной Рады. Новым премьер-министром Украины после Алексея Гончарука стал Денис Шмыгаль, который был вице-премьер-министром. Несколько министров отказались от должностей в новом правительстве, но большинство министров покинули Кабмин.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп продлевает карантин до 30 апреля из-за опасения высокой смертности.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/europe/ukraine-foreign-aid-corruption.html
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