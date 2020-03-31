До 30 апреля: Трамп продлевает карантин из-за опасения высокой смертности

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить действие карантина и сопутствующих правительственных рекомендаций по коронавирусу по всей территории США как минимум до 30 апреля из-за опасений высокой смертности от коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC.



Раньше Дональд Трамп предлагал отменить карантин или хотя бы ослабить ограничения к Пасхе в середине апреля. Но эксперты уверены, что через 2 недели в США наоборот будет самая высокая точка смертности — около 200 тысяч человек. Также специалисты в области эпидемиологии считают, что в Америке будут миллионы заболевших коронавирусом Covid-19.

На момент публикации в США заболели более 176 тысяч человек, из которых 3431 умерли, а 6241 выздоровели. Таким образом, почти 167 тысяч человек продолжают болеть, из которых 3893 находятся в критическом состоянии.

Во всем мире на момент публикации заболели более 828 тысяч человек, из них 40731 умерли, а почти 175 тысяч выздоровели, еще 613 тысяч продолжают болеть.

Как сообщал портал "Комментарии", пандемия коронавируса замедляется в Италии и Нью-Йорке.

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