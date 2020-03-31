До 30 апреля: Трамп продлевает карантин из-за опасения высокой смертности

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6437.18
ETH/USD
132.64
LTC/USD
38.77
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
30.90
RUB/UAH
0.36
Президент США Дональд
Трамп принял решение продлить действие карантина и сопутствующих
правительственных рекомендаций по коронавирусу по всей территории США как
минимум до 30 апреля из-за опасений высокой смертности от коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC.
Раньше Дональд Трамп
предлагал отменить карантин или хотя бы ослабить ограничения к Пасхе в середине
апреля. Но эксперты уверены, что через 2 недели в США наоборот будет самая
высокая точка смертности — около 200 тысяч человек. Также специалисты в области
эпидемиологии считают, что в Америке будут миллионы заболевших коронавирусом Covid-19.
На момент публикации в
США заболели более 176 тысяч человек, из которых 3431 умерли, а 6241
выздоровели. Таким образом, почти 167 тысяч человек продолжают болеть, из
которых 3893 находятся в критическом состоянии.
Во всем мире на момент
публикации заболели более 828 тысяч человек, из них 40731 умерли, а почти 175
тысяч выздоровели, еще 613 тысяч продолжают болеть.
Как сообщал портал "Комментарии",
пандемия коронавируса замедляется в Италии и Нью-Йорке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости