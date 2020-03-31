Пандемия коронавируса замедляется в Италии и Нью-Йорке — Нобелевский лауреат

Пандемия коронавируса Covid-19 начала замедляться в Италии и Нью-Йорке, по словам лауреата Нобелевской премии и профессора Стэнфордского университета Майкла Левитта. Об этом сообщили в издании Daily Mail со ссылкой на слова ученого.



Италия и Нью-Йорк больше других стран и городов в мире пострадали от пандемии коронавируса Covid-19: более 100 тысяч и более 60 тысяч заболевших соответственно. При этом во всем мире число заболевших превысило 800 тысяч человек.

Лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт заявил, что пандемия начала заметно замедляться в Италии. В этой стране ежедневно регистрируют около 5-6 тысяч новых случаев заражения уже в течение последних 10 дней. А ранее это число превышало 10 тысяч зараженных ежедневно.

В Нью-Йорке, по словам профессора, менее определенная ситуация. За последние несколько дней число новых случаев снизилось до 7 тысяч в сутки, хотя до этого был более активный рост. Левитт считает, что именно эта неделя станет показательной для прогнозов развития пандемии коронавируса.

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