Пандемия коронавируса замедляется в Италии и Нью-Йорке — Нобелевский лауреат

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Пандемия коронавируса Covid-19 начала замедляться в Италии и Нью-Йорке, по
словам лауреата Нобелевской премии и профессора Стэнфордского университета
Майкла Левитта. Об этом сообщили в издании Daily Mail со ссылкой на
слова ученого.
Италия и Нью-Йорк
больше других стран и городов в мире пострадали от пандемии коронавируса Covid-19: более 100 тысяч и более 60 тысяч заболевших
соответственно. При этом во всем мире число заболевших превысило 800 тысяч
человек.
Лауреат Нобелевской
премии Майкл Левитт заявил, что пандемия начала заметно замедляться в Италии. В
этой стране ежедневно регистрируют около 5-6 тысяч новых случаев заражения уже
в течение последних 10 дней. А ранее это число превышало 10 тысяч зараженных
ежедневно.
В Нью-Йорке, по словам
профессора, менее определенная ситуация. За последние несколько дней число
новых случаев снизилось до 7 тысяч в сутки, хотя до этого был более активный
рост. Левитт считает, что именно эта неделя станет показательной для прогнозов
развития пандемии коронавируса.
Как сообщал портал "Комментарии",
Олимпийские игры 2020 пройдут в июле-августе 2021 года.
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