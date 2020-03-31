Олимпийские игры 2020 пройдут в июле-августе 2021 года

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Олимпийские игры 2020,
которые должны были пройти летом этого года в Токио, решили провести с 23 июля
по 8 августа 2021 года. Соответствующее решение принял глава организационного
комитета Олимпийских игр 2020 года Йоширо Мори после телефонного разговора с
президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Об этом
сообщили в издании CNN.
Ранее Япония, как
принимающее государство, и организаторы Олимпийских игр 2020 настаивали на
проведении Олимпиады в запланированные даты, несмотря на распространение
коронавируса Covid-19 по всему миру. Их
аргументом были 3 миллиарда долларов внутреннего спонсорства и потраченные 12
миллиардов долларов на подготовку.
12 марта в Греции
прошла церемония зажжения огня Олимпиады, а через неделю Афины передали олимпийский огонь Токио. 24 марта было принято решение о переносе Олимпийских
игр 2020, но тогда не назвали новую дату.
На момент публикации во
всем мире более 780 тысяч человек заболели коронавирусом. Из них почти 165
тысяч выздоровели, а более 37 тысяч умерли.
Как сообщал портал "Комментарии",
петиция за возвращение экс-главы Минздрава Ульяны Супрун набрала более 25 тысяч
подписей.
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