Олимпийские игры 2020 пройдут в июле-августе 2021 года

Олимпийские игры 2020, которые должны были пройти летом этого года в Токио, решили провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соответствующее решение принял глава организационного комитета Олимпийских игр 2020 года Йоширо Мори после телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Об этом сообщили в издании CNN.



Ранее Япония, как принимающее государство, и организаторы Олимпийских игр 2020 настаивали на проведении Олимпиады в запланированные даты, несмотря на распространение коронавируса Covid-19 по всему миру. Их аргументом были 3 миллиарда долларов внутреннего спонсорства и потраченные 12 миллиардов долларов на подготовку.

12 марта в Греции прошла церемония зажжения огня Олимпиады, а через неделю Афины передали олимпийский огонь Токио. 24 марта было принято решение о переносе Олимпийских игр 2020, но тогда не назвали новую дату.

На момент публикации во всем мире более 780 тысяч человек заболели коронавирусом. Из них почти 165 тысяч выздоровели, а более 37 тысяч умерли.

Как сообщал портал "Комментарии", петиция за возвращение экс-главы Минздрава Ульяны Супрун набрала более 25 тысяч подписей.

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