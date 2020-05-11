Диснейленд в Шанхае начал работу спустя 3 месяца после закрытия

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Диснейленд в китайском городе Шанхае начал работать с 11 мая
впервые за последние 3 месяца из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Тысячи посетителей
захотели посетить его как можно скорее. Об этом сообщили в издании Reuters.
Микки Маус и другие популярные персонажи из вселенной Дисней
уже начали встречать толпы гостей, но при этом некоторые ограничения в работе
Диснейленда в Шанхае по-прежнему сохранились. Например, обязательное ношение
масок, соблюдение некоторых мер социального дистанцирования, температурный
скрининг и ограничение по количеству посетителей парка — не более 24 тысяч
человек в сутки.
Один из туристов рассказал журналистам, что такие меры
позволят гостям Диснейленда чувствовать себя спокойно в условиях пандемии
коронавируса. Китайский парк Дисней стоимостью в 5,5 миллиарда долларов стал
первым из шести таких парков по всему миру, который смог открыться после
карантина.
Парк был закрыт с 25 января в качестве мер предостережения
из-за распространения пандемии коронавируса. На сегодняшний день остаются
закрытыми детские игровые площадки, живые театральные шоу, фейерверки и
некоторые другие виды развлечений в парке.
Как сообщал портал "Комментарии", Disney пожертвует до
миллиона долларов на борьбу с Covid-19.
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