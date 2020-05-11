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Диснейленд в Шанхае начал работу спустя 3 месяца после закрытия

Диснейленду разрешили принимать до 24 тысяч гостей в день

сегодня, 19:36
Автор:

• Антон Корнилов

Диснейленд в Шанхае начал работу спустя 3 месяца после закрытия

Диснейленд в китайском городе Шанхае начал работать с 11 мая впервые за последние 3 месяца из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Тысячи посетителей захотели посетить его как можно скорее. Об этом сообщили в издании Reuters.

Микки Маус и другие популярные персонажи из вселенной Дисней уже начали встречать толпы гостей, но при этом некоторые ограничения в работе Диснейленда в Шанхае по-прежнему сохранились. Например, обязательное ношение масок, соблюдение некоторых мер социального дистанцирования, температурный скрининг и ограничение по количеству посетителей парка — не более 24 тысяч человек в сутки.

Один из туристов рассказал журналистам, что такие меры позволят гостям Диснейленда чувствовать себя спокойно в условиях пандемии коронавируса. Китайский парк Дисней стоимостью в 5,5 миллиарда долларов стал первым из шести таких парков по всему миру, который смог открыться после карантина.

Парк был закрыт с 25 января в качестве мер предостережения из-за распространения пандемии коронавируса. На сегодняшний день остаются закрытыми детские игровые площадки, живые театральные шоу, фейерверки и некоторые другие виды развлечений в парке.

Как сообщал портал "Комментарии", Disney пожертвует до миллиона долларов на борьбу с Covid-19.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-disney/all-masks-no-fireworks-shanghai-disneyland-in-muted-reopening-after-coronavirus-closedown-idUSKBN22N04W
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