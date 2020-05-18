Три интересных идеи для настоящего мужского отпуска

Лето все ближе, а карантин понемногу начинают сворачивать. Настало время подумать о том, как провести незабываемый отпуск. Если ты еще не задумывался над этим, то мы с радостью расскажем тебе, как может провести отпуск крутой и успешный мужчина, чтобы набраться сил перед очередными свершениями.

Научитесь управлять яхтой



Лето – прекрасное время для того, чтобы освоить водные виды спорта. На многих морских курортах для туристов доступны водные лыжи и серфинг. Но что насчет яхты? Как вариант, изначально можно взять с собой друзей и делать это под управлением профессионального капитана. Конечно, это удовольствие не из дешевых, но собравшись большой компанией, вы сможете отлично провести время и сэкономить на обучении.

Отправляйтесь в поход в Карпаты

Летний отдых может быть не только бюджетным, но и экстремальным. Хотите новых впечатлений? Для этого совсем необязятельно ехать за границу – можно отправиться в туристический поход в Карпаты. Здесь есть несколько популярных горных маршрутов, которые можно пройти с опытным гидом. Конечно, такие походы требуют особой подготовки и специального снаряжения. Если вы только новичок в этом деле – подниметесь на гору вместе с инструктором.

Отправьтесь в Скандинавию

Лето – идеальная пора для посещения стран Скандинавии, но и в это время температура здесь далеко не жаркая. Поэтому у вас будет возможность не только искупаться в море, но и взобраться на скалу Проповедника, Язык Тролля и огромный валун Кьерагболтен, застрявший между двумя скалами на высоте более километра. А еще попробовать свежесоленную рыбу и полюбоваться на удивительную природную красоту этих мест.

Эти варианты вполне подойдут каждому мужчине, который не любит сидеть на месте и всегда стремится узнать что-то новое. Также издание "Комментарии" расскажет о пять уникальных местах для настоящего мужского отпуска.

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