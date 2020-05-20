Только самое важное: без чего не обойтись в автобусном туре

Автобусные туры уже давно завоевали свою нишу в индустрии путешествий. Поездки на автобусе дают возможность наблюдать за всеми сторонами жизни тех стран, по которым ты путешествуешь. Разумеется, далеко не все приспособлены к длительному пребыванию в автобусе. Именно поэтому мы решили рассказать тебе, что необходимо иметь с собой, чтобы автобусный тур был достаточно комфортным.

Не портящиеся продукты



Пригодятся во время первого переезда, особенно если первый ночлег будет в транзитном отеле. Много не стоит брать, так как в городах можно будет покупать свежую еду в супермаркетах. Стоит учитывать, что вывозить из Украины разрешается только литр крепкого спиртного на человека и две пачки сигарет. Чтобы не искать в дороге еду, прихвати с собой пару-тройку сэндвичей.

Запасная карта памяти для фотоаппарата

Может случиться, что тебе захочется снять как стриптизерша танцевала на твоих коленках и сделать большее количество снимков или видео, чем вмещает карта памяти. В таком случае, запасная карта может выручить. Также не забудь взять зарядку.

Подушка под голову

Позволит легче переносить переезды, особенно ночные, так как снимает нагрузку с позвоночника. Дорожные подушки бывают как резиновые надувные, так и мягкие. Приобрести их можно в специализированных магазинах, которые торгуют товарами для здоровья, на выставках или в интернет-магазинах.

Термос

Особенно актуальна эта вещь в холодное время года и при наличии длительных переездов между городами. В каждой гостинице можно утром набрать кипяток на завтраке и днем сэкономить на стоимости чая да кофе, который предлагается за отдельную плату во время санитарных остановок.

Переходник

Необходим как переходник для "евророзетки", так и для зарядки. Учти, что зачастую зарядить телефон и фотоаппарат возможно только во время ночлега в отеле, так как целый день ты находишься на экскурсиях. Если необходимо заряжать сразу несколько устройств, можно взять тройник.

Эти советы сделают твое путешествие не только увлекательным, но и комфортным. Также издание "Комментарии" расскажет о трех интересных идеях для настоящего мужского отпуска.

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