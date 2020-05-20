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Курорт Бали откроется для иностранцев в октябре

За все время пандемии на острове зафиксировали 343 случая коронавируса

сегодня, 16:30
Автор:

• Антон Корнилов

Курорт Бали откроется для иностранцев в октябре

Курортный остров Бали сможет снова открыться для иностранных туристов не раньше октября 2020 года при условии сохранения "благоприятной" эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в газете The Jakarta Post со ссылкой на заявление правительства Индонезии, на территории и в юрисдикции которой находится остров Бали.

Также в правительстве Индонезии рассказали, что раньше Бали могут открыться другие острова страны, среди которых город Джокьякарта на острове Ява и острова Риау.

Примечательно, что эпидемиологическая ситуация на острове Бали относительно хорошая. За весь период распространения пандемии коронавируса Covid-19 на курортном острове зафиксировали всего 343 случая заражения коронавирусом Covid-19, из которых 4 человека умерли. Для сравнения: на остальной территории Индонезии зарегистрировали почти 16,5 тысячи заболевших.

Как сообщал портал "Комментарии", британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, который собрал для британских медиков более 33 миллионов фунтов стерлингов, получил титул рыцаря.


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Источник: https://www.thejakartapost.com/travel/2020/05/16/tropical-bali-looking-to-reopen-to-tourists-in-october.html
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