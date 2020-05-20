Британский ветеран, который собрал для медиков 33 млн фунтов, станет рыцарем

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Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур,
который недавно отпраздновал 100-летний День Рождения и собрал более 33
миллионов фунтов стерлингов для медиков за прогулки вокруг своего дома, получит
рыцарский титул и звание сэр Том Мур. Об этом сообщили в издании Reuters.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул
100-летнего ветерана Второй мировой войны на получение рыцарского титула. Пока
неизвестно, когда именно пройдет церемония посвящения в рыцари, которую обычно
королева Елизавета II
проводит лично.
Мур в шутку выразил надежду, что королева ловко обращается с
мечом. Уточним, что монарх должен коснуться мечом плеч будущего рыцаря для
посвящения. Журналисты спросили британского ветерана о том, что бы он хотел
обсудить с королевой, но тот пообещал оставить разговор с монархом в тайне, как
настоящий рыцарь.
Ранее Том Мур пообещал пройти 100 кругов вокруг своего дома
по случаю своего 100-летнего юбилея. Всех желающих поддержать его ветеран призвал
перечислить медикам деньги — в итоге он собрал более 33 млн фунтов. На День
рождения Тому Муру прислали более 140 тысяч открыток.
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магазины без касс и продавцов по примеру американских супермаркетов Amazon Go.
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