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Британский ветеран, который собрал для медиков 33 млн фунтов, станет рыцарем

Ветерану Второй мировой войны недавно исполнилось 100 лет

сегодня, 16:27
Автор:

• Антон Корнилов

Британский ветеран, который собрал для медиков 33 млн фунтов, станет рыцарем

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур, который недавно отпраздновал 100-летний День Рождения и собрал более 33 миллионов фунтов стерлингов для медиков за прогулки вокруг своего дома, получит рыцарский титул и звание сэр Том Мур. Об этом сообщили в издании Reuters.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул 100-летнего ветерана Второй мировой войны на получение рыцарского титула. Пока неизвестно, когда именно пройдет церемония посвящения в рыцари, которую обычно королева Елизавета II проводит лично.

Мур в шутку выразил надежду, что королева ловко обращается с мечом. Уточним, что монарх должен коснуться мечом плеч будущего рыцаря для посвящения. Журналисты спросили британского ветерана о том, что бы он хотел обсудить с королевой, но тот пообещал оставить разговор с монархом в тайне, как настоящий рыцарь.

Ранее Том Мур пообещал пройти 100 кругов вокруг своего дома по случаю своего 100-летнего юбилея. Всех желающих поддержать его ветеран призвал перечислить медикам деньги — в итоге он собрал более 33 млн фунтов. На День рождения Тому Муру прислали более 140 тысяч открыток.

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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-veteran/arise-sir-tom-veteran-hopes-queen-is-not-heavy-with-the-sword-idUSKBN22V34R
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