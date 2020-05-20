Новая Зеландия предложила бороться с коронавирусом 4-дневной рабочей неделей

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предложила ввести в стране 4-дневную рабочую неделю для восстановления экономики государства. Об этом сообщили в издании The Guardian.

Премьер-министр считает, что жители Новой Зеландии начнут тратить больше денег при увеличении количества выходных, что начнет восстанавливать экономику в разных сферах, в первую очередь в туристической.

Еще одним предложением премьер-министра Новой Зеландии стало увеличение государственных праздников, чтобы жители смогли больше путешествовать по стране. Новые предложения главы правительства поступили на фоне заметного экономического кризиса из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Новая Зеландия закрыта для иностранцев, а многие жители потеряли работу и живут на сбережения. Поэтому премьер-министр считает, что работодатели могли бы нанять больше людей, но сократить при этом рабочую неделю.

Некоторые работодатели Новой Зеландии еще до карантина перешли на 4-дневную рабочую неделю. Премьер-министр рассказала, что такие сотрудники чувствуют себя "счастливее и продуктивнее".

Как сообщал портал "Комментарии", курорт Бали откроется для иностранцев в октябре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!