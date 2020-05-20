Новая Зеландия предложила бороться с коронавирусом 4-дневной рабочей неделей

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предложила
ввести в стране 4-дневную рабочую неделю для восстановления экономики
государства. Об этом сообщили в издании The Guardian.
Премьер-министр считает, что жители Новой Зеландии начнут
тратить больше денег при увеличении количества выходных, что начнет
восстанавливать экономику в разных сферах, в первую очередь в туристической.
Еще одним предложением премьер-министра Новой Зеландии стало
увеличение государственных праздников, чтобы жители смогли больше
путешествовать по стране. Новые предложения главы правительства поступили на
фоне заметного экономического кризиса из-за распространения пандемии
коронавируса Covid-19.
Новая Зеландия закрыта для иностранцев, а многие жители
потеряли работу и живут на сбережения. Поэтому премьер-министр считает, что
работодатели могли бы нанять больше людей, но сократить при этом рабочую
неделю.
Некоторые работодатели Новой Зеландии еще до карантина
перешли на 4-дневную рабочую неделю. Премьер-министр рассказала, что такие
сотрудники чувствуют себя "счастливее и продуктивнее".
Как сообщал портал "Комментарии", курорт Бали откроется для иностранцев в октябре.
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