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Новая Зеландия предложила бороться с коронавирусом 4-дневной рабочей неделей

4-дневная рабочая неделя, по мнению премьер-министра, поможет восстановить экономику страны

сегодня, 18:09
Автор:

• Антон Корнилов

Новая Зеландия предложила бороться с коронавирусом 4-дневной рабочей неделей

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн предложила ввести в стране 4-дневную рабочую неделю для восстановления экономики государства. Об этом сообщили в издании The Guardian.

Премьер-министр считает, что жители Новой Зеландии начнут тратить больше денег при увеличении количества выходных, что начнет восстанавливать экономику в разных сферах, в первую очередь в туристической.

Еще одним предложением премьер-министра Новой Зеландии стало увеличение государственных праздников, чтобы жители смогли больше путешествовать по стране. Новые предложения главы правительства поступили на фоне заметного экономического кризиса из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Новая Зеландия закрыта для иностранцев, а многие жители потеряли работу и живут на сбережения. Поэтому премьер-министр считает, что работодатели могли бы нанять больше людей, но сократить при этом рабочую неделю.

Некоторые работодатели Новой Зеландии еще до карантина перешли на 4-дневную рабочую неделю. Премьер-министр рассказала, что такие сотрудники чувствуют себя "счастливее и продуктивнее".

Как сообщал портал "Комментарии", курорт Бали откроется для иностранцев в октябре.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/jacinda-ardern-flags-four-day-working-week-as-way-to-rebuild-new-zealand-after-covid-19
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