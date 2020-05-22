Архитектурные чудеса света, о которых мало кто знает

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В
мире существует множество великих архитектурных достопримечательностей, которые
поражают своим величием и красотой. К примеру, Колизей, Великая Китайская стена
и Тадж-Махал. Но есть и другие грандиозные сооружения, о которых мало кто
слышал.
Мечеть Дженне
Женненская соборная мечеть — одна из самых неординарных построек в мире, которая является самым большим глинисто-наносным зданием. Она полностью сооружена из глины и увенчана башнями-минаретами, остроконечные зубцы которых украшены страусиными яйцами, символизирующими плодородие.
Чанд-Баори
Ступенчатый колодец Чанд Баори считается самым настоящим архитектурным чудом, которое привлекает внимание не только многочисленных туристов, но и историков, археологов и архитекторов. На трех его стенах в идеальной симметрии расположены 3500 ступенек, по которым можно спуститься к воде - небольшого мутно-зеленого озера.
В наши дни в колодце Чанд-Баори паломники омывают только руки и ноги: смотрители следят за порядком и не позволяют плавать в опасной воде, которая, по мнению бактериологов и паразитологов, способна "убить человека за 2—3 дня".
Старый мост
Это пешеходный арочный мост через реку Неретву в городе Мостаре, Босния и Герцеговина. Представляет собой современную копию древнего моста, полностью уничтоженного хорватскими боевиками в 1993 году. Архитектурный символ Мостара. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Форт Кумбалгарх
Это знаковое фортификационное сооружение Раджастана. По всему периметру Форт Кумбалгарх окружен стеной длиною 36 километров, а ее ширина варьируется от 5 до 8 метров. Это сооружение оставалось неприступным для всех нападающих войск за всю историю Индии.
Деравар
Это интереснейший исторический памятник. Деравар был построен как внушительный и труднодоступный для врагов форт. Его диаметр примерно равен километру, а высота строений некогда достигала даже 30 метров — величественные стены бастион были видны издалека. Крепость слегка удалена от всех благ цивилизации и пакистанских городов. Именно поэтому туристы специально нанимают гида, чтобы съездить и полюбоваться этими красотами.
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использованы для логотипов известных брендов.
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