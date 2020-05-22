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Архитектурные чудеса света, о которых мало кто знает

В этот список вошли архитектурные шедевры из разных стран мира

сегодня, 13:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Архитектурные чудеса света, о которых мало кто знает

В мире существует множество великих архитектурных достопримечательностей, которые поражают своим величием и красотой. К примеру, Колизей, Великая Китайская стена и Тадж-Махал. Но есть и другие грандиозные сооружения, о которых мало кто слышал.

Мечеть Дженне

Женненская соборная мечеть — одна из самых неординарных построек в мире, которая является самым большим глинисто-наносным зданием. Она полностью сооружена из глины и увенчана башнями-минаретами, остроконечные зубцы которых украшены страусиными яйцами, символизирующими плодородие.

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Чанд-Баори

Ступенчатый колодец Чанд Баори считается самым настоящим архитектурным чудом, которое привлекает внимание не только многочисленных туристов, но и историков, археологов и архитекторов. На трех его стенах в идеальной симметрии расположены 3500 ступенек, по которым можно спуститься к воде - небольшого мутно-зеленого озера.

В наши дни в колодце Чанд-Баори паломники омывают только руки и ноги: смотрители следят за порядком и не позволяют плавать в опасной воде, которая, по мнению бактериологов и паразитологов, способна "убить человека за 2—3 дня".

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Старый мост

Это пешеходный арочный мост через реку Неретву в городе Мостаре, Босния и Герцеговина. Представляет собой современную копию древнего моста, полностью уничтоженного хорватскими боевиками в 1993 году. Архитектурный символ Мостара. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Форт Кумбалгарх

Это знаковое фортификационное сооружение Раджастана. По всему периметру Форт Кумбалгарх окружен стеной длиною 36 километров, а ее ширина варьируется от 5 до 8 метров. Это сооружение оставалось неприступным для всех нападающих войск за всю историю Индии.

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Деравар

Это интереснейший исторический памятник. Деравар был построен как внушительный и труднодоступный для врагов форт. Его диаметр примерно равен километру, а высота строений некогда достигала даже 30 метров — величественные стены бастион были видны издалека. Крепость слегка удалена от всех благ цивилизации и пакистанских городов. Именно поэтому туристы специально нанимают гида, чтобы съездить и полюбоваться этими красотами.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие реальные места были использованы для логотипов известных брендов. 


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Источник: https://mandruy.com/informaciya/7-arhitekturnyh-chudes-sveta-o-kotoryh-vy-ne-slyshali1/
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