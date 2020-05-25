Пять удивительных мест на планете, не тронутых человеком

На Земле еще существуют места, где люди не успели обосноваться. Некоторые отважные путешественники все-же ступали на эти земли, чтобы полюбоваться невероятно красивым видом. Но цивилизация пока не достигла этих уголков на планете и на данный момент они необитаемы. И это прекрасно.

Тэпуи

Это столовые горы, расположенные на Гвианском плоскогорье в Южной Америке, большей частью на территории Венесуэлы. Тепуи по большей части стоят изолированно друг от друга, возвышаясь над джунглями труднодоступными утёсами, что делает их носителями уникальных наборов эндемичных растений и животных.





Водопад Хонокохау

Это удивительное и живописное место: вода здесь падает с высоты более ста метров и обрушивается в аккуратную впадину, чтобы продолжить свой бег. Это место утопает в зелени, и всюду здесь ощущается дух свободной, дикой природы.





Дождевые леса Амазонии

Собственно, лес занимает 5,5 миллиона квадратных километров — половину общей площади оставшихся на планете тропических лесов. Захватывает территорию девяти государств: (Бразилия, Перу, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Боливия, Гайана, Суринам, Французская Гвиана).





Цинги-де-Бемараха

Представляет собой известняковое плато, усеянное острыми шпилями карстового происхождения. Необычные геологические образования, напоминающие "каменный лес", создают удивительные ландшафты заповедника, издалека кажущегося усыпанным остроконечными пиками.





Атолл Пальмира

В Тихом океане, к югу от Гавайских островов, находится необитаемый атолл Пальмира. Его площадь составляет 12 квадратных километров. На первый взгляд – это красивейшее место, практически земной рай. Но на Пальмире много странностей, это довольно необычное место.





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