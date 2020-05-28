"Пандемия нанесла сокрушительный удар мировому туризму", - ООН

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Глава Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили заявил, что в этом году глобальный туризм сократится на 70% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает CNN.
Во время своей пресс-конференции в Мадриде, он указал, что предыдущие глобальные кризисные ситуации привели к снижению туризма на 10-20%, но пандемия коронавируса усугубила ситуацию.
"Этим летом все больше людей будут ездить по суше, а не по воздуху. Сельский туризм в горах, а не на пляжах, может принести пользу... Мы ожидаем возобновления международных рейсов начиная с сентября, если к тому времени вирус окажется под контролем", - резюмировал главный по туризму в ООН.
Зураб Пололикашвили указал, что подведомственная ему организация провела исследование, которое показало, что 100% из 217 туристических направлений во всем мире были труднодоступны в плане транспорта из-за пандемии коронавируса.
Пололикашвили также добавил, что Европа рассматривается в качестве модели для подражания, поскольку она исторически является наиболее посещаемым регионом и наиболее подготовленным в плане здравоохранения. Именно с Европы мировой туризм начнет восстанавливаться, сообщает представитель ООН.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что происходит на самых популярных среди украинцев курортах, которые пребывают в режиме карантина.
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