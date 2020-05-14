All inclusive, который мы потеряли: новые правила и перспективы посткарантинного туризма

Если бы в начале 2020 года на мир не обрушилась пандемия коронавирусной инфекции, как раз сейчас мы бы вовсю обсуждали старт курортного сезона и планировали отпуска. Вместо этого большая часть мирового населения даже не уверена, что в этом году удастся выбраться хотя бы из своего города. Оптимистические новости говорят нам о том, что любимые всеми турецкие и египетские отели с опцией all inclusive рассчитывают вскоре принимать туристов, а страны ЕС заинтересованы в скорейшем открытии границ для путешественников. Но отныне нужно считаться и с коронавирусом, планы которого нам разгадать не суждено. Журналисты "Комментариев" разбирались, как пандемия ударила по туристической отрасли в мире и в нашей стране и каковы ее перспективы.

Коронавирус и мировой туризм: сокрушительный удар

Закрытые границы и отели, отмена авиаперелетов, ужесточение санитарно-эпидемологических норм, кризисные явления в экономике, рост безработицы, стремительное падение доходов – все эти факторы нанесли по туристической отрасли катастрофический удар. Согласно данным Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO), международный туризм в первом квартале снизился на 22%. Но это еще "цветочки".

Представители UNWTO рассматривают в 2020 году три сценария туристического упадка в условиях коронавирусной пандемии:

– в случае открытия границ и ослаблении ограничений на поездки в начале июля падение количества туристов составит 58%;

– если туристический сезон начнется лишь в сентябре, будет снижение до 70%;

– постепенное открытие международных границ и первые поездки только в начале декабря приведут к падению в районе 80%.

Речь идет об уменьшении числа туристов от 850 млн до 1,1 млрд человек, потере экспортной выручки от туризма от 910 до 1,2 трлн долларов, сокращении 100-120 млн прямых рабочих мест в сфере туризма.

Президент Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара предполагает, что "прилетит" всем, включая Китай, откуда пошел коронавирус. В Поднебесной туризм составляет 11% ВВП, и в последние годы он рос темпами 7%. Теперь же, понятное дело, будет откат.

Коронавирус и мировой туризм: европейские планы

На туристическую отрасль приходится 10% ВВП Евросоюза. В ней и смежных сферах заняты до 12% работников в ЕС. Но учитывая катастрофический рост заболеваний и смертей в ряде стран, в том числе курортных (те же Италия и Испания), европейцы не спешат выходить из карантина. И уж тем более – запускать туристов со всего света.

Не случайно Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничения на необязательные поездки в ЕС для жителей неевропейских государств до 15 июня. А правительство Великобритании, которое возглавляет переболевший коронавирусом Борис Джонсон, и вовсе заявило, что планирует ввести двухнедельный карантин для путешественников, собирающихся посетить эту страну. В свою очередь, в ассоциации Airlines UK, объединяющей зарегистрированные в стране авиакомпании, предупредили: такие меры просто убьют международный туризм в Великобритании, нанеся неизмеримый ущерб авиационной отрасли и экономике страны.

Впрочем, ряд европейских стран намерены сделать всё, чтобы поскорее открыть туристический сезон. Среди таких – Греция, которая собирается это сделать с 1 июля и Болгария, где с 13 мая отменили запрет на туристические поездки и начинают открывать отели.

Прямой и косвенный вклад туризма в греческий ВВП оценивают в 25-30%, в болгарский – в 12-15%. Так что правительства этих стран можно понять.

Относительно благополучная в смысле противостояния COVID-19 Германия уже ведет переговоры о возобновлении международного туризма. Ведь из-за коронавируса примерно треть из трех миллионов немецких работников туристического и гостинично-ресторанного бизнеса может оказаться без работы. Местные туроператоры и отели уже готовятся к возобновлению услуг внутри страны. Предполагается, что граждане ФРГ летом предпочтут провести отпуск в Альпах и на немецких курортах Балтийского моря.

В Италии и Испании, третьей и четвертой по размеру экономиках ЕС, совокупный вес туризма оценивается примерно в 12-13% ВВП. Но тут спешить не будут, ведь количество зараженных и умерших в этих странах – самое большое среди стран ЕС. Учитывая, что Италия и Испания, в лучшем случае, смогут начать открываться для зарубежных туристов только осенью (и то при условии, что не будет новых вспышек пандемии), правительства продумывают программы по стимулированию внутреннего туризма. В Италии, к примеру, намерены возместить часть затрат на отпуск (речь идет о сумме в 350-500 евро), проведенный в собственной стране.

А вот Португалия, где туризм занимает около 20% ВВП, несмотря на вспышку эпидемии, надеется восстановить туристический поток уже в июле. Надеются на приток иностранцев в этот период и ряд балканских стран – Черногория, Хорватия, Албания.

Коронавирус и туризм: Кипр, Турция и Египет

Полюбившиеся украинцам кипрские, турецкие, египетские курорты в этом году тоже окажутся малодоступны.

Так, правительство Египта, на туристический сектор которого приходится 12-15% ВВП (убытки от ограничений оценивают в 1 млрд долларов в месяц), позволило пока открыть гостиницы лишь для внутренних туристов. И размещать там можно лишь четверть отдыхающих от максимального количества. С июня, если не будет роста заболеваемости, эту цифру увеличат в два раза. О приеме иностранных граждан речи пока не идет.

Турция, по которой COVID-19 нанес серьезный удар (около 139 тысяч зараженных, под 3,8 тысяч летальных исходов), с конца мая планируется постепенно открывать внутреннее авиасообщение, а в июне и международное, но – после предварительного согласования с другими странами. Предполагается, что открыться смогут лишь до 60% отелей. А принимать иностранцев при самом лучшем раскладе смогут не раньше июля.

Кипр надеется начать восстанавливать туризм с середины июня, а с июля уже принимать иностранных туристов. Власти островного государства предупредили, что будут ориентироваться, прежде всего, на туристов из стран, которые преодолели пик пандемии.

Коронавирус и туризм: новые правила

При этом нужно понимать, что возобновление путешествий станет возможным лишь при спаде пандемии. К тому же появятся новые туристические стандарты. Или унифицированные, или – действующие на территории определенных государств. Среди тех, что сейчас рассматриваются:

– перед посадкой в самолет потребуется надеть маску и перчатки, а также измерить температуру;

– строгий контроль для всех прибывающих в страну (в том числе определенные санитарно-эпидемиологические мероприятия вплоть до сдачи разного рода анализов и краткосрочной обсервации);

– контролируемый туризм, когда путешественник будет передвигаться по строго назначенной траектории, а маршруты выстроены так, чтобы приходилось как можно меньше контактировать с другими людьми;

– отельеры должны будут обеспечить на своей территории соблюдение правил дистанцирования;

– работать смогут только те отели, гостиницы и туристические зоны, которые получили сертификаты об отсутствии коронавирусной инфекции;

– отели на определенном этапе смогут принимать не более 50% от возможного числа постояльцев;

– сотрудники отелей (гостиниц) обязаны будут чаще проходить медобследование с обязательным тестированием на коронавирус, а также носить маски и перчатки во время работы;

– некоторое время будет запрещено проведение вечеринок и концентрация групп отдыхающих в небольших помещениях;

– планируется также ввести ограничения для пляжей и бассейнов: к примеру, не более четырех человек на каждых 10 кв. м; зонтики и шезлонги – на определенном расстоянии (предположительно – не менее 1,5-2 метров);

– дезинфицировать шезлонги у бассейнов и на пляжах должны будут после каждого использования, как и номера и даже ключи от них;

– продумают максимальное количество людей на квадратный метр бассейна;

– ужесточат нормы хлорирования воды, а душ перед бассейном станет обязательным;

– спа-центры и спортзалы в этом году, скорее всего, будут закрыты, а массовые мероприятия на курортах – запрещены;

– рестораны и кафе смогут принимать не более четырех человек на 8-10 кв. м, зато время их работы могут продлить;

– бумажные меню в руки выдавать не будут – прочесть его можно будет на стендах либо онлайн;

– скорее всего, претерпит изменение питание в отелях в формате all inclusive (всё включено): еду будут накладывать сотрудники или же необходимо будет брать ее индивидуальными приборами; напитки также будет разносить персонал; очереди попытаются исключить с помощью разметки на полу; столы разместят на безопасном расстоянии.

Коронавирус и туризм в Украине: общие тенденции и местные особенности

Аннексированный Россией Крым, который де-юре остается украинским, после оккупации и так был обделен туристами. А в этом году курортный сезон там и вовсе может не состояться. "Власти" АРК признали, что у курортной сферы и общепита нет перспектив открыться в ближайшее время.

"Говорим по-честному, что курортный сезон вряд ли состоится", – заявил на днях "глава" оккупационного "руководства" Сергей Аксенов.

Впрочем, материковой Украине тоже придется несладко. Тем более, что наше государство чуть ли не одним из первых запретило регулярные авиарейсы. К общемировым тенденциям, подкосившим туризм, можно добавить то, что 13 апреля в результате секвестра госбюджета-2020 было полностью упразднено финансирование на развитие туристического потенциала Украины, которое составляло 240 млн грн. Ну и запрет на функционирование общественного транспорта (в том числе междугородние автобусные поездки) тоже – еще тот "подарок" туроператорам. Безусловно, скажется и крайне низкая платежеспособность населения, усугубляющаяся на фоне роста безработицы.

Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины (АИГУ) Александр Лиев прогнозирует, что выездной туризм в этом году составит максимум 5% от прошлого года, когда, по данным администрации Госпогранслужбы, в нашу страну въехало 13,6 млн иностранцев. А внутренний туризм при оптимистическом раскладе даст 70% от 2019-го, когда в Украине произошло 20 миллионов путешествий.

При этом Лиев не исключает, что традиционные турнаправления даже без услуг посредников будут заполнены на 100%. Но лишь при условии, что государство не введет дополнительных противоэпидемиологических мер, предусматривающих неполную загрузку отелей и санаториев.

Что касается направлений, то наиболее популярными, по мнению главы АИГУ, станут:

– приморские курорты (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области);

– горный отдых в Карпатах;

– отдых в сельских в усадьбах (это направление может стать прорывным в нынешнем курортном сезоне).

Заместитель главы комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Владимир Царук считает, что наша страна не готова к открытию безопасного туристического сезона. Особенно это касается нашей инфраструктуры: дороги, туалеты, уборка пляжей, вывоз мусора – практически всё, мягко говоря, не дотягивает до сервиса хотя бы среднего уровня. Ну, а "карантинное обрезание" средств, которые планировалось влить в развитие туризма, сделало реформы практически невозможными.

Глава Госагенства развития туризма (ГРТ) Марьяна Олеськив сообщила, что разрабатываются рекомендации для отелей касательно правила безопасного размещения посетителей. Речь, в частности, о том, что в номерах к традиционному набору одноразовых шампуней, гелей для душа, добавили защитные маски и санитайзеры. Также речь идет об ограничениях использования шведского стола.

По словам главы ГРТ, идет работа над антикризисной стратегией, которая будет базироваться на рекомендациях Всемирной туристической организации. Речь идет о трех ключевых направлениях:

– управление кризисом и уменьшения его влияния на турбизнес;

– обеспечение стимулов и ускорения восстановления отрасли;

– подготовка к будущему развитию.

Первые два направления включают развитие цифровых навыков и создание механизмов и стратегий кризисного менеджмента, а также коммуникационную стратегию, призванную развивать внутренний туризм, включать в себя коммуникацию во время и после карантина. Третье – это глубинные реформы управления отраслью, включающее обновление системы сбора данных, анализ рынка, цифровую трансформацию, усиление управления туризмом на всех уровнях. Без господдержки здесь не обойтись. Но с ней пока – проблематично.

Коронавирус и туризм в Украине: как может помочь власть

По словам Марьяны Олеськив, все туроператоры, с которыми сейчас общается ГРТ, пытаются сохранить свой кадровый потенциал. Большая часть персонала находится в отпусках за свой счет, часть работает из дома.

Но сокращений не избежать. Как и потерь средств туристами, которые забронировали туры, ставшие в нынешних условиях невозможными. Надежда та то, что государство протянет руку помощи.

"В отличие от многих других, турагенты и туроператоры не могут работать подпольно, поэтому с момента закрытия границ отрасль стала, – рассказал изданию "Комментарии" исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА)

Павел Григораш. – У менеджеров много работы, связанной с переносами несостоявшихся туров, но полностью отсутствуют новые заказы. Только в последние дни начали приходить запросы на туры в глубину. Все ждут четких сигналов от власти по срокам открытия границ".

По мнению Павла Григораша, туризм прочно вошел в нашу жизнь, поэтому, несмотря на кризис, в будущее следует смотреть с оптимизмом. Но чтобы оптимизм этот имел под собой почву не только из веры в лучшее, крайне важна помощь государства.

Предложения по урегулированию ситуации на туристическом рынке от УАТА в связи с беспрецедентной ситуацией, вызванной распространением COVID-19 и влиянием пандемии на туристическую отрасль, были направлены в Госагентство по туризму, в Офис президента Украины, в подкомитет по вопросам туризма и курортов Верховной Рады.

Среди предложений:

1. Согласовать с туроператорами единый порядок действий по турам, которые не состоялись из-за карантина и ограничения на пересечение границ. Речь, в частности, о том, чтобы зафиксировать полученную от туриста оплату в валюте тура по курсу на момент фактической оплаты; разрешить туроператору вместо возврата средств туристу выдавать сертификаты на фактически оплаченную сумму тура (в валюте) со сроком действия (начала нового тура) до 31 декабря 2021 года. Если турист не воспользовался сертификатом до 31.12.2021, туроператор возвращает предварительно уплаченную сумму в гривне не позднее 30 дней с момента получения обращения от туриста (направленного не ранее 01.01.2022). Похожая схема внедрена в Германии. Государство при таком сценарии не тратит средств налогоплательщиков, а лишь устанавливает общие правила работы в новых условиях.

2. Официально признать период карантина форс-мажорными обстоятельствами для выполнения обязательств перед туристами по предоставлению туруслуг, в частности для выезда за границу. Сейчас для каждого отдельного договора с туристом необходимо получать справку от ТПП, что стоит 3300 грн.

3. Ввести налоговые каникулы для предприятий туротрасли по уплате ЕСВ (как за себя, так и за наемных работников), единого налога и военного сбора на период с марта-2020 до конца карантина + 2 месяца (двухмемячный лаг связан с тем, что спрос на туруслуги будет восстанавливаться постепенно, в частности, из-за ограничений в пересечении границ со стороны третьих стран).

Представители УАТА считают, что такие шаги позволят работодателям сохранить персонал и максимально быстро восстановиться после окончания кризиса. Кроме того, они успокоят десятки тысяч туристов, которые не смогли воспользоваться оплаченными услугами и не имеют информации о возможностях и условиях перебронирования. Причем всё это – с минимальной нагрузкой на госбюджет.

"Конечно, хотелось бы большего. Но мы реалистично оцениваем возможности бюджета, – подчеркивает Павел Григораш. – Также, важно, чтобы правительство предоставило понятную дорожную карту по открытию границ. Ведь сейчас об этом официальной информации нет, а различные чиновники называют совершенно различные сроки... Открытие границ туристических стран будет не одномоментным, однако все страны, в которых туризм играет существенную роль в ВВП, настроены открываться в максимально сжатые сроки. Первые курорты могут быть доступны для зарубежных туристов уже в июне. Однако важно, чтобы границы открывались не только со стороны страны назначения, но и с нашей".

Как ранее писали "Комментарии", второй этап выхода Украины с карантина стартует уже через неделю, 22 мая.

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