Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.05.2020

BTC/USD

9960.34

ETH/USD

215.01

LTC/USD

47.83

НБУ 08.05.2020

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

29.16

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Как пандемия ударит по туризму: три свежих сценария от ООН
НОВОСТИ Все новости

Как пандемия ударит по туризму: три свежих сценария от ООН

Во Всемирной организации туризма при ООН рассматривают три сценария развития туризма в условиях коронавирусной пандемии

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Как пандемия ударит по туризму: три свежих сценария от ООН

Международный туризм уже снизился на 22% в первом квартале, но кризис может привести к ежегодному падению числа туристов на 60–80%, по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщает Всемирная организация туризма при ООН (UNWTO).

В UNWTO подсчитали, что в марте передвижение туристов резко сократилось на 57% после начала карантинных мер во многих странах, повсеместного введения ограничений на поездки и закрытия аэропортов и национальных границ. Это приводит к потере около 80 млрд долларов (экспорт от туризма).

По данным организации, в случае открытия границ и ослаблении ограничений на поездки в начале июля, падение количества туристов составит 58%. Второй сценарий – снижение до 70% - прогнозируется, если туристический сезон начнется только в сентябре. И третий сценарий с показателем 78% рассчитан на постепенное открытие международных границ и первые поездки только в начале декабря .

В соответствии с этими сценариями влияние потери спроса на международные поездки может привести к ряду последствий. Речь идет об уменьшении числа туристов от 850 млн до 1,1 млрд человек, потере экспортной выручки от туризма от 910 до 1,2 трлн долларов, а также о сокращении 100-120 млн прямых рабочих мест в сфере туризма.

Ранее "Комментарии" сообщали, когда Греция планирует открыть туристический сезон.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...