Как пандемия ударит по туризму: три свежих сценария от ООН

Международный туризм уже снизился на 22% в первом квартале, но кризис может привести к ежегодному падению числа туристов на 60–80%, по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщает Всемирная организация туризма при ООН (UNWTO).

В UNWTO подсчитали, что в марте передвижение туристов резко сократилось на 57% после начала карантинных мер во многих странах, повсеместного введения ограничений на поездки и закрытия аэропортов и национальных границ. Это приводит к потере около 80 млрд долларов (экспорт от туризма).

По данным организации, в случае открытия границ и ослаблении ограничений на поездки в начале июля, падение количества туристов составит 58%. Второй сценарий – снижение до 70% - прогнозируется, если туристический сезон начнется только в сентябре. И третий сценарий с показателем 78% рассчитан на постепенное открытие международных границ и первые поездки только в начале декабря .

В соответствии с этими сценариями влияние потери спроса на международные поездки может привести к ряду последствий. Речь идет об уменьшении числа туристов от 850 млн до 1,1 млрд человек, потере экспортной выручки от туризма от 910 до 1,2 трлн долларов, а также о сокращении 100-120 млн прямых рабочих мест в сфере туризма.

Ранее "Комментарии" сообщали, когда Греция планирует открыть туристический сезон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!