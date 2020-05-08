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Первый старт летнего сезона: Болгария открывает отели для отдыхающих

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова сняла запрет на туристические поездки и разрешила открыть отели

сегодня, 16:40
Автор:

• Елена Волкова

Первый старт летнего сезона: Болгария открывает отели для отдыхающих

В Украине 11 мая ослабят карантин в то время, как Болгария уже 13-го открывает туристический сезон. Об этом сообщает агентство Nova со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову.

13 мая чиновник отменяет запрет на туристические поездки и начинает открывать отели. С учетом того, что во многих странах еще не открыли воздушное пространство, в мае упор будет сделан на внутренний туризм в Болгарии. Однако уже с 1 июля, надеется министр, туристы будут приезжать к ним активнее, и не только местные, но и иностранцы. Отметим, что туризм составляет 12% ВВП Болгарии, и в этой сфере работают 11% от трудоспособного населения болгар.

Напомним, в Украинской ассоциации туристических агентств уверены в том, что этим летом наши отели будут заполнены на 100%. Впрочем, несмотря на пандемию, конкуренцию отдыху по-украински могут составить четыре государства - Греция, Болгария, Хорватия и Черногория, которые не хотят пропускать туристический сезон.


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Источник: comments.ua
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