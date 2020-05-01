Четыре европейские страны готовятся принимать туристов летом

В Украинской ассоциации туристических агентств уверены в том, что этим летом наши отели будут заполнены на 100%. Впрочем, несмотря на пандемию, конкуренцию отдыху по-украински могут составить четыре государства - Греция, Болгария, Хорватия и Черногория, которые не хотят пропускать туристический сезон. Об этом сообщает президент ассоциации Антон Рудич, пишут “Украинские новости”.





По его словам, так как для некоторых стран туризм – это 7-10% экономики, они сделают все, чтобы запустить иностранных туристов хоть в каком-то объеме. Так, по словам Рудича, Греция, Болгария, Хорватия и Черногория в данный момент рассматривают открытие границ и варианты, при которых отели все же смогут принимать отдыхающих. Начало сезона-2020 зависит от того, когда возобновятся полеты. Однако, согласно подсчетам экспертов, цена авиабилета может вырасти на 33%: мол, примерно на такое же количество может сократиться загруженность рейсов.





Напомним, в правительстве Болгарии приняли решение начать активный туристический сезон в 2020 году уже с 1 июля, несмотря на распространение пандемии коронавируса Covid-19. Страна планирует начать подготовку с 15 июня, а уже к 1 июля начать "активный летний сезон". Министры туризма Европейского союза собирались на онлайн-встречу, где было отмечено, что туризм составляет 12% ВВП Болгарии, а в сфере туризма работают 11% от трудоспособного населения болгар.

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