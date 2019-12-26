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Десять самых популярных частных самолетов: часть 2

Десять моделей самых быстрых и комфортных частных самолетов

сегодня, 14:59
Автор:

• Зинченко Павел

Возможность заказать рейс на частном самолете - это один из символов успешности мужчины. Заплатив кругленькую сумму, он может спокойно отдохнуть во время полета или подготовиться к важной деловой встрече. При этом ему не придется беспокоится о шумных или надоедливых соседях. Также частные самолеты могут стать хорошим решением для путешествия целой компанией.

В предыдущей части мы уже рассмотрели пять моделей частных самолетов. Теперь же предлагаем вам ознакомиться со второй пятеркой фаворитов.

Bombardier Learjet 45

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Восьмиместный самолет Learjet 45 имеет более высокую скорость и в категории среднеразмерных самолетов предоставляет больше возможностей, чем конкурент Citation XLS. Полет на нем из Лондона в Париж обойдется в £5 200.

Embraer Phenom 300

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Преодолевая разрыв между суперлегкими и средними джетами, семиместный самолет Phenom 300 не только доступен для чартеров, но и предлагает кровати для увеличения комфорта во время путешествия. На таком самолете рейс из Лондона в Париж в одну сторону обойдется в £4 500.

Bombardier Challenger 350

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Самолет Challenger 350 может транспортировать до 8 человек. Он также может осуществлять длинные кросс-континентальные маршруты в Европе или пролететь от Восточного побережья до Западного. У него также одна из самых широких кабин в своей категории супер среднего размера. Рейс из Лондона в Париж в одну сторону стоит от £12 900.

Piaggio Avanti

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Стильный итальянский легкий самолет предпочитают за тихий "ход" и просторную семиместную кабину. К тому же, в ряду средних джетов на короткие маршруты, Avanti значительно выигрывает по цене. Рейс из Лондона в Париж в одну сторону — от £4 800.

Bombardier Challenger 850

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Этот самолет может выполнять рейсы длительностю по 5−6 часов. Он также популярен при осуществлении коротких рейсов для групп до 14 человек, поскольку такой формат предоставляет определенные экономические выгоды. Такая группа доберется из Лондона в Париж, заплатив £14 500.

Вы узнали о десяти самых известных самолетах, на которых можно совершаться частные авиарейсы. Это удобный способ путешествовать, но имейте в виду, что он влетит вам в копеечку. Возможно, значительно выгоднее будет использовать автомобиль. Хоть зима еще не порадовала нас большим количеством снега, издание "Комментарии" расскажет, когда и как следует менять шины на автомобиле

Источник: https://robb.report/stil-zhizni/22412-top-10-populyarnyh-chastnyh-samoletov/
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