Топ-5 самых дорогих летающих дворцов

Если вы владеете собственным самолетом, значит чего-то вы в этой жизни достигли. Кроме того, вы можете себе позволить делать со своим приобретением все, что пожелаете. Перекрасить стены, покрыть все золотом, убрать пассажирские сиденья и даже разместить в самолете конюшню.

Предлагаем вашему вниманию пять самолетов, которые с подачи их владельцев превратились в настоящие дворцы.

Airbus A380 Custom — 500 млн. долларов







Этот самолет был создан для саудовского принца Аль-Валида бин Талала. Это самый большой пассажирский самолет в мире. На борту этого красавца есть оздоровительный центр, гараж для двух автомобилей, комната для ястребов, конюшни, спальни и ванные комнаты с душевыми. Но теперь в этом самолете совсем мало места для пассажиров!

Airbus A340-300 Custom — 350-500 млн. долларов





Airbus A340-300 Custom принадлежит Алишеру Усманову, российскому миллиардеру. Еще у него есть название "Бурхан". Стоимость самолета 238 млн. долларов. После всех улучшений и модернизации этот самолет оценивается в 500 млн. долларов. Он может подняться на высоту 11,5 тыс. км. Лайнер сперва вмещал в себя 400 пассажиров, но после переработки борт может принять не больше ста человек, но это будет роскошный полет! Дорогая отделка, золотые элементы интерьера, инкрустированная драгоценными камнями мебель, даже лампочки со светильниками, и те выполнены из благородных металлов.

Boeing 747-430 Custom — 233 млн. долларов





Этим самолетом владеет султан Брунея с острова Борнео. Он был куплен за 100 миллионов долларов и, после вложения еще 130 миллионов долларов, превратился в золотой особняк. Для внутренней отделки использовалось чистое золото. Для декорирования гостиной, спальни и ванной комнаты использовались золотые детали и кристаллы Lalique. Это самый большой самолет из трех, которыми владеет султан.

Boeing 747-400 Custom — 200 млн. долларов





И снова, принц Аль-Валид бин Талала из Саудовской Аравии. Купив самолет, принц сделал из него самый настоящий дворец! В центре разместился трон, появились две роскошные спальни и столовая на четырнадцать персон. В качестве прислуги на борту находятся одинадцать стюардесс.

Boeing 747— 8 VIP — 153 млн. долларов





Этим самолетом владеет миллиардер из Гонконга Джозеф Лау. Самолет был усовершенствован и в его салоне появились сводчатые потолки, видеодисплеи на стенах и винтовая лестница. Эксклюзивный дизайн и самые современные технологии. У этого самолета имеется и другое название - "Dreamliner".

Это действительно настоящие дворцы. Какие только детские мечты не пытаются воплотить в жизнь багатенькие принцы и успешные бизнесмены. Но некоторые из них хотят покорять не воздушные, а водные просторы. Издание "Комментарии" предлагает вашему вниманию топ-5 самых дорогих яхт.

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