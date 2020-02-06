Красиво жить не запретишь: пять самых роскошных яхт в мире

Яхты - одна из главных слабостей багатых и успешных мужчин. А если кто-либо смог в этой жизни по настоящему преуспеть, то обыкновенного парусника ему будет явно недостаточно. Поэтому на воду и спускают яхты, один вид которых может поразить любое воображение. Не говоря уже об ощущениях, когда появляется возможность взойти на борт.

Сегодня мы расскажем о пяти самых дорогих в мире яхт, мощность которых поражает, а дизайн не вызывает ничего, кроме немого восхищения.

History Supreme – 4,8 млрд долларов





Когда речь заходит о самой дорогой в мире яхте, то возникает мысль о ее громадных размерах. Но, оказывается, не это главное. History Supreme — яркий этому пример. У этого судна нет теннисного корта, огромного бассейна и винного погреба. Длина яхты не больше 31 м, но ее стоимость 4,8 млрд долларов. Чем же объясняется такая космическая стоимость? Все дело в покрытии судна, которое состоит из платины и золота. Что касается недешевых украшений, то на яхте имеется статуя, выполненная из костей тиранозавра, а также бутылка коньяка, инкрустированная алмазами. Яхтой владеет азиатский миллиардер Роберт Куок.

Streets of Monaco – 1 млрд долларов

Это судно начало строится еще в 2011 году по заказу клиента, кторый пожелал остаться анонимным. Яхта получила название Streets of Monaco. Заказчик хотел уместить на судне все знаковые места этого города-государства. Проектировщики постарались на славу. Имеются улицы, отели, казино и теннисный корт. По прошествии нескольких лет заказчик куда-то пропал. Яхту спустили на воду и теперь она ждет своего будущего владельца. Eclipse – 997 млн долларов

Яхтой владеет российский миллиардер Роман Абрамович. На судне присутствует лазерная защита от вездесущих папарацци. Так что о данном корабле известно не так уж много. Из фотографий, предоставленных с разрешения владельца, можно отметить что на яхте имеются две вертолетные площадки, три моторные лодки, аппарат подводного погружения, водные мотоциклы.

Azzam – 609 млн долларов

Судно имеет длину 180 м и ширину 20 м. Его по праву можно считать самой длинной в мире яхтой. Ее размеры настолько поражают, что по площади ее сравнивают с двумя футбольным полям. Строительство судна было закончено в 2013 году по заказу президента ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайана. Яхта оснащена двумя турбинами и двумя дизельными генераторами. Их общая мощность составляет 95000 лошадиных сил.

Sailing Yacht A – 500 млн долларов





Самая огромная в мире парусная яхта, которую спустили на воду в 2015 году по заказу российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Ее длина составляет 143 м, ширина 25 м. У яхты самые высокие в мире мачты, из-за чего высота яхты достигает 100 метров над уровнем моря. Не под каждым мостом сможет проплыть судно с таким габаритами. Одно нажатие кнопки, и паруса можно раскрыть или убрать.

Когда есть деньги - красиво жить не запретишь. Можно реализовать любую свою детскую мечту. Например, построить город на борту корабля. Хотя исчезать при этом все таки не стоит. Таже издание "Комментарии" расскажет о пяти экзотических напитках с разных уголков земного шара

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!