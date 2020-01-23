Пять экзотических напитков с разных уголков мира

У многих любителей путешествовать есть традиция - в каждой новой стране пробовать местный традиционный алкогольный напиток. Конечно, при путешествии по Германии можно просто насладится местным пивом. Или вином, если речь идет о Франции. А туристы в Австрии непременно останутся довольны местным сидром.

Но что следует пить, если вы оказались в экзотических странах Азии или Латинской Америки? Сегодня мы поможем вам с этим разобраться.

Тонгба, Непал





Этот напиток изготовляют из проса, а само зерно несколько недель бродит. Поэтому любителям пива тонгба должна прийти по вкусу. С пециальную посудину с трубочкой наполняют просом, наливают кипяток и дают немного настояться. Пить рекомендуют через трубку, чтобы в рот не попадали зерна, а когда чашка пустеет - долить ещё кипятка. Такую процедуру можно повторять до тех пор, поки напиток не утратит свой вкус и не станет просто кипяченой водой.

Синчикара, Эквадор





Настоящая синчикара производится только в провинции Сукумбиос. По сути это бренди из тростника, в который добавлены местные растения и кора деревьев. Местные жители уверены, что напиток полезен для мужской силы и им можно лечить простуду. Впрочем, такие рекомендации касаются любых экзотических блюд или напитков.

Мескаль, Мексика





Алкоголем из агавы в Мексике никого не удивишь, но один из его видов заслуживает отдельного внимания. Мескаль прогоняют через сырое куриное мясо. Это напоминает священный ритуал , когда через подвешенную тушку медленно прогоняют напиток над столом. Местные жители утверждают, что так мескаль будет крепче.

Мамахуана, Доминикана





Этот напиток поражает своим разнообразием. Каждая семья имеет свой рецепт мамахуаны. Но есть один неизменный компонент - кора дерева. Все остальное добавляют по желанию: ром, вино, цветы, фрукты, специи. Проще говоря, это уникальный коктейль на древесине.

Кава, Фиджи





Пусть схожесть с украинским вариантом слова "кофе" не вводит вас в заблуждение. Этот напиток делается из пьянящего перца, растертого в порошок. Он вызывает легкую эйфорию и галлюцинации, но привыкания нет. Из-за ряда побочных эффектов, этот напиток запрещен в некоторых странах.

Теперь вы знаете о некоторых экзотических напитках. Если же страны, в которую вы собрались, нет в списке, то обязательно узнайте о ее главной национальном напитке перед поездкой. Главное, набраться смелости перед таким испытанием. А издание "Комментарии" расскажет, какие блюда лучше всего подавать к хорошему вину





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