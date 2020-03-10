Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 10.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина самолет Не автомобилем единым: Honda увеличит масштабы своего авиационного бизнеса
НОВОСТИ Все новости

Не автомобилем единым: Honda увеличит масштабы своего авиационного бизнеса

Президент Honda Aircraft Company объявил, что производство самолетов также важно для компанни, как и производство автомобилей

сегодня, 13:54
Автор:

• Зинченко Павел

Не автомобилем единым: Honda увеличит масштабы своего авиационного бизнеса

Президент компани Honda Aircraft Company  Митимаса Фудзино заявил, что считает авиацию таким же важным бизнесом для компании Honda, как и ее традиционный автомобильный бизнесс.

Honda Aircraft Company является подразделением компании Honda, которое было основано в 2006 году с целью производства и вывода на рынок самолетов HondaJet. Они представляют из себя лёгкий, недорогой реактивный самолёт бизнес-класса. Эти самолеты Honda намеревается продавать на територии США. 

Митимаса Фудзино заявил, что разработка компанией Honda собственных самолетов должно выйти за рамки создания сотен HondaJet. "Моя цель - создать четвертый столп Honda" - сообщил Фудзино изданию Forbs. Напомним, что на сегодняшний день компания Honda имеет четыре главных направления деятельность: автомобили, финансовые услуги, самолеты и прочая продукция, которая включает разработку двигателей, снегоуборочной техники, газонокосилок и много другого.

jq_1fD4_9lKVAgAYsgCpKnV93.jpg

Свой первый самолет Honda представила в декабре 2003 года. Он был предназначен для серийного выпуска и серийных продаж. Это первый самолёт в Японии, который целиком (включая двигатели) изготавливался отдельной компанией без какой либо поддержки со стороны государтва.  Для своего самолёта Honda разработала двухконтурный турбореактивный двигатель HF118 и год испытывала его, установив на левом пилоне самолёта Citation Jet.

Как сообщало издание "Комментарии", в Таиланде представили седан Honda City пятого поколения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261932340663888&id=120651354791998
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...