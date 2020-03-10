Не автомобилем единым: Honda увеличит масштабы своего авиационного бизнеса

Президент компани Honda Aircraft Company Митимаса Фудзино заявил, что считает авиацию таким же важным бизнесом для компании Honda, как и ее традиционный автомобильный бизнесс.

Honda Aircraft Company является подразделением компании Honda, которое было основано в 2006 году с целью производства и вывода на рынок самолетов HondaJet. Они представляют из себя лёгкий, недорогой реактивный самолёт бизнес-класса. Эти самолеты Honda намеревается продавать на територии США.

Митимаса Фудзино заявил, что разработка компанией Honda собственных самолетов должно выйти за рамки создания сотен HondaJet. "Моя цель - создать четвертый столп Honda" - сообщил Фудзино изданию Forbs. Напомним, что на сегодняшний день компания Honda имеет четыре главных направления деятельность: автомобили, финансовые услуги, самолеты и прочая продукция, которая включает разработку двигателей, снегоуборочной техники, газонокосилок и много другого.





Свой первый самолет Honda представила в декабре 2003 года. Он был предназначен для серийного выпуска и серийных продаж. Это первый самолёт в Японии, который целиком (включая двигатели) изготавливался отдельной компанией без какой либо поддержки со стороны государтва. Для своего самолёта Honda разработала двухконтурный турбореактивный двигатель HF118 и год испытывала его, установив на левом пилоне самолёта Citation Jet.

Как сообщало издание "Комментарии", в Таиланде представили седан Honda City пятого поколения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!