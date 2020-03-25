Насколько велика вероятность секса в самолете: интересное исследование

Сайт по продаже авиационных билетов Jetcost рассказал, чем люди занимаются в самолете, а также во время ожидания рейса в аэропорту. Опрос показал, что в обоих случаях пассажиры весьма часто коротают время с помощью секса.

В опросе участвовали 5000 человек. Десять процентов из них признались, что занимались сексом в самолете, при этом 8% уточнили, что они являются членами неформального клуба любителей авиасекса “mile-high-club“.

Основателем клуба авиасекса считается Лоуренс Сперри, пилот и инженер, который изобрел автопилот. В ноябре 1916 года он занялся сексом с женщиной на борту самолета, который в это время пролетал над Нью-Йорком. Так изобретатель надеялся привлечь внимание к своему изобретению. Для “вступления“ в неформальный клуб достаточно пройти простой ритуал - купить билет на самолет и заняться сексом во время полета.

Секс в аэропорту вызывает еще больший интерес у опрошенных. 87% признались, что не раз уединялись со своими вторыми половинками в туалетах аэропорта. При этом 17 % не пощастливилось быть пойманными за этим занятием.

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