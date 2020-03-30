Десять страшных тайн, которые скрыты в салонах самолетов. Часть 1

Многие люди опасаются летать на самолетах, поскольку опасаются крушений. Это, безусловно, весомый аргумент. Но поверьте, кроме этого в салонах самолетов кроется еще много тайн, которые могут не на шутку напугать даже самых стойких пассажиров. Мы расскажем вам о десяти из них.

Вода Никогда не просите стакан воды. Вода для приготовления кофе используется та же, что и для смыва в туалетах, ибо резервуар для хранения питьевой жидкости на борту самолета один. И далеко не факт, что его исправно чистят.

Кофе без кофеина

В кофе на борту самолетов совсем не добавляют кофеин. Экипажу самолета не нужны активные пассажиры. Для всех будет лучше, если они проспят весь полет.

Человеческие органы

Опытные стюардессы рассказывают страшные истории, что в каждом самолете непременно найдется пассажир с кулером или морозильником, в котором хранятся замороженные органы. Неясно, человеческие они или нет, но веселее от этого не становится

Во время взлета Самым благодатным для экипажа временем полета является взлет и посадка. Именно тогда пассажиры начинают проверять почту и залезать в соцсети. Тогда они не утомляют своими просьбами.

Труп соседа

Чтобы не допустить паники и вреда репутации авиакомпании, стюардессам не разрешается распространять информацию о том, что во время полета на борту кто-то умер. Они просто усаживают покойника поудобнее, пристегивают ремнем безопасности, и накрывают одеялом. Если кто-то начинает задавать вопросы, то успокаивают враньем о том, что пассажир просто спит.



От некоторых открытий становится не по себе. Но не расслабляйтесь. В следующей части статьи вас ждут не менее будоражащие открытия. Также издание "Комментарии" расскажет о самых популярных частных самолетах

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