Десять страшных тайн, которые скрыты в салонах самолетов. Часть 2

Многие люди опасаются летать на самолетах, поскольку опасаются крушений. Это, безусловно, весомый аргумент. Но поверьте, кроме этого в салонах самолетов кроется еще много тайн, которые могут не на шутку напугать даже самых стойких пассажиров. Мы продолжает рассказ о десяти самых страшных тайнах, которые скрыты в салоне самолета.



Туалеты

На случай, если внутри клозета кто-то умрет, или с ним еще что-нибудь случится, члены экипажа всегда можгут открыть туалеты снаружи. На всякий случай это стоит знать каждому.

Газы

Салон самолета постоянно наполняется запахом газов, которые испускают пассажиры. Именно поэтому различные системы вентиляции так необходимы в каждом самолете.

Еда

Авиакомпании предлагают обеды из настолько “непонятой“ еды, что стюардессы часто рекомендуют воздержаться от их покупки. Хотя они никогда не признаются, в чем загвоздка, лучше все таки поберечься.

Хитрые стюардессы

Если ночь за окном, предстоит долгий полет, и пассажиры потихоньку засыпают, стюардессы могут выбрать самого приятного и симпатичного пассажира и угощают его бесплатной выпивкой. Причем ему постоянно подливают. Это делается для того, чтобы пассажир постоянно развлекал стюардесс своей болтовней и им было не так скучно.

Бесплатно

Бесплатная выпивка и теплые булочки — это не только для пассажиров первого класса. Но вполне вероятно, что тебе этой услуги не предложат просто потому, что ты не симпатичен стюардессе.

Вот такие интересные вещи происходят на борту самолета. Согласны, некоторые из них значительно лучше, чем падение в океан. Но некоторые моменты напрягают. Если хотите вспомнить, какие еще удивительные вещи происходят на борту самолета, то издание "Комментарии" предлагает вам ознакомиться с первой частью статьи.

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