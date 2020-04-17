Красотки на фузеляжах самолетов: что такое Nose Art

С началом крупномасштабных воздушных боев во времена Первой Мировой войны, популярность приобрел такой вид искусства, как живопись на фузеляже боевых самолетов. Сперва она носила весьма агрессивный характер. Пилоты изображали на своих самолетах кости, черепа, раскрытые пасти и другие устрашающие изображения.

Во времена Второй мировой войны рисунки стали менее провокационными. Появились дарственные надписи, пропагандистские лозунги и даже изображения героев из мультфильмов. Разумеется, не могло обойтись без оголенных красоток в стиле Pin Up. Особенно популярными они были среди американских летчиков.

Искусство рисования на фузеляжах самолетов получило название Nose Art и это интересные факты о нем:



1. В годы войны в США призыв не обошел стороной и работников Голливуда. Так художники студии Диснея пополнили ряды технического персонала американских военных аэродромов. Трудно сказать, как изменилась боеготовность американских ВВС от присутствия аниматоров, но на качестве рисованных красавиц сей факт отразился самым благоприятным образом - они стали настоящими произведениями искусства.

2. В 1944 году в США был принят закон о морали, который запрещал любую обнаженность. В итоге армейским художникам пришлось в срочном порядке "приодевать" оголенные прелести красоток, дорисовывая прозрачное неглиже и сексуальное белье.

3. Самолет под именем Memphis Belle, про который в 1990 году был снят одноименный фильм, существовал в действительности. Это B-17F из 324-й бомбардировочной эскадрильи 91-й бомбардировочной группы. Он стал первым американским бомбардировщиком, уцелевшим после 25 боевых вылетов в Европе. После возвращения в США самолет использовался для участия в агитационных полетах с целью продажи облигаций военного займа США.

С таким подходом моральный дух американских летчиков всегда был на высоте. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти страшных тайнах, которые скрыты в салоне самолета.

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