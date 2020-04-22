Четыре самых больших гражданских самолета в мире

В современном мире каждую минуту где-нибудь заходит на посадку самолет. Многие люди предпочитают путешествовать именно на самолетах, потому что это самый быстрый способ путешествия. Также важную роль играет возможность преодолеть океаны или горы без особых проблем и оказаться на несколько часов на другом континенте.

Другими словами, гражданская авиация находится на пике своей популярности и на этой позитивной волне мы расскажем тебе о нескольких самых больших самолетах в мире.

Boeing 747





Самолет, не нуждающийся в рекламе. Лайнер на протяжении 37-лет оставался крупнейшим пассажирским самолетом (потом его подвинул Airbus A380). Боинг 747 даже использовался для перевозки космических кораблей программы Space Shuttle. Имеется модификация 747-8I. Она, кстати, признанна самым длинным в мире пассажирским самолетом.

Ан-124 “Руслан“





На данный момент это самый большой эксплуатируемый военный самолет в мире украинского производства. Сперва должен был транспортировать военную технику и личный состав. Но с распадом СССР достался нашим. Теперь используется в коммерческих целях. Например: в 2011-м “Руслан“ переправил из Канады в Ирландию целый локомотив весом в 109 тонн.

Ан-225 “Мрия“





Легендарный Ан, гордость украинской авиации, самый большой самолет в мире. Строили его еще в СССР. Цель — транспортировка космического корабля “Буран“. С развалом Союза нужда перевозить космолеты отпала. Но в 2000-х наши "Мрию" восстановили, и сегодня ею пользуются в коммерческих целях.

Airbus A-380-800





Крупнейший серийный пассажирский авиалайнер в мире. Имеет много деталей из композитных материалов, поэтому не такой тяжелый. Также он подвинул морально устаревающий Боинг 747 на второй место среди самых больших пассажирских авиалайнеров.

Мощность и возможности этих самолетов впечатляют. Также издание "Комментарии" расскажет о десяти страшных тайнах, которые скрываются в салоне самолетов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!