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Топ-3 американских боевых вертолетов: самые мощные модели

Боевые вертолеты, которые способны задавать свой тон на любом поле боя

сегодня, 13:31
Автор:

• Зинченко Павел

Топ-3 американских боевых вертолетов: самые мощные модели

Интересуясь разными моделями самолетов, как военными, так и гражданскими, мы часто отодвигаем на второй план такое транспортное средство, как вертолеты. Тем не менее, они также заслуживают на внимание. Вертолеты, как и самолеты, бывают разных видов. Есть грузовые, есть транспортные, есть пассажирские. Но сегодня мы уделим особое внимание нескольким знаменитым моделям американских военных вертолетов, которые хорошо зарекомендовали себя в разных уголках земного шара.

UH-60

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К UH-60 отлично прижилась кличка "Черный Ястреб". Сегодня он считается лучшим боевым вертолетом во всем мире. И не просто так. На борту у  этого монстра имеются противотанковые Hellfire и 30-миллиметровые пушки. А у морских модификаций есть даже 324-миллиметровые торпеды. Напичкан по самую завязку крутой электроникой, благодаря чему длительное время может храниться вне ангара. Правда, с ним сложновато в обслуживании. Сегодня "Ястреба" используют в качестве транспортного перевозчика, огневой поддержки и морского тральщика. Грузоподъемность – 1,5 тонны внутри и до 4 тонн на внешней подвеске. Десантная модификация может поместить 14 солдат. Построено порядка 3 тысяч единиц.

Boeing AH-64

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В народе эту культовую машину прозвали Апачем. Прославился этот вертолет во время операции "Буря в пустыне", доказав, что может бороться даже с танками. Это не удивительно, ведь на борту у него 30-миллиметровая автоматическая пушка, 16 противотанковых ракет Hellfire, ракетные комплексы "Стингер" и прочее. Сегодня АН-64 состоит на вооружении ВВС Армии Обороны Израиля. Построено 1174 единицы.

Bell UH-1

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Данный боевой вертолет – один из главных символов Вьетнамской войны. Ведь именно на нем военных доставляли в горячие точки и "подвозили" оружие. Несмотря на большие потери (3 тысячи единиц), боевое применение Bell UH-1 считается успешным. Статистика: за 11 лет войны вертолеты совершили 36 миллионов полетов. Итог: одна потеря на 18 тысяч вылетов. И это при том, что этот аппарат вообще не имел бронирования. Американское правительство так увлеклось производством данного монстра, что к концу 1960-х в армии этих аппаратов было больше, чем во всех остальных армиях вместе взятых. Bell UH-1 поставлялся в 70 стран. Грузоподъемность – 1,5 тонны или 12-14 солдат.

Эти вертолеты прекрасно зарекомандовали себя во время боевых действий в Азии и Африке. Они настоящие боги войны. Также издание "Комментарии" расскажет любителям военной авиации, что такое Nose Art.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/755854-boevye-vertolety-5-samyh-zubastyh-apparatov
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