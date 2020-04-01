Мечта коллекционера: три самых дорогих картины в мире

Миллиардеры со всего мира сбились с ног в поисках уникальных шедевров мирового искусства, чтобы украсить свои персональные коллекции. Многие мировые шедевры надежно осели в государственных музеях разных стран. Но сегодня мы поговорим о трех самых дорогих в мире картинах, которые которые таки попали в руки частным коллекционерам. Хотя хто знает, надолго ли.

"Спаситель мира", Леонардо да Винчи





У любви к искусству нет пределов. Похоже, именно этими критериями руководствовался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, который, по информации New York Times, приобрел самую дорогую картину в мире - полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Впрочем, официально холст был приобретен департаментом культуры и туризма Абу-Даби, который купил картину для филиала Лувра в столице ОАЭ. Картина была приобретена за 450 миллионов долларов.

"Обмен", Виллем де Кунинг





Финансовый магнат Кен Гриффин в 2015 году купил у фонда Дэвида Геффена самое дорогое произведение современного искусства - картину под названием "Обмен", написанную нидерландским абстрактным экспрессионистом Виллемом де Кунингом. Картина была написана в 1955 году в Нью-Йорке. Следует отметить, что источником вдохновения художника был именно город. Автору удалось запечатлеть динамизм мегаполиса посредством жестового движения. Этот шедевр был приобретен за 300 миллионов долларов.

"Игроки в карты", Поль Сезанн





Эта картина - одна из пяти работ, написанных мастером в 1890-х годах и имеющих такое же название. Ее главные герои - двое мужчин из Прованса, которые играют в карты и смотрят на свои руки. Искусствоведы назвали полотно "человеческим натюрмортом". Картина, приобретенная королевской семьей Катара за 250 миллионов долларов, которые не пожелали выставить ее на всеобщее обозрение.

Без сомнения, эти шедевры стоят таких денег. Кто знает, может им еще суждено не раз сменить владельцев. Также издание "Комментарии" сообщало, что из оксфордской галереи украли картины на миллионы фунтов.





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