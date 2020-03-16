Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.03.2020

BTC/USD

4911.73

ETH/USD

112.05

LTC/USD

32.47

НБУ 16.03.2020

USD/UAH

27.03

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Из оксфордской галереи украли картины на миллионы фунтов
НОВОСТИ Все новости

Из оксфордской галереи украли картины на миллионы фунтов

Воры похитили три картины 16-17 веков

сегодня, 10:46
Автор:

• Сергей Медведев

Из оксфордской галереи украли картины на миллионы фунтов

В Великобритании, из знаменитой художественной галереи  Крайстчерча, которая находится в Оксфорде, украли три картины 16-17 веков. Их стоимость специалисты оценивают в несколько миллионов фунтов. Ограбление произошло поздним вечером.

Злоумышленники остановили свой выбор на трех полотнах -  Антониса Ван Дейка "Солдат верхом на лошади" (1616),  Сальватора Розы "Скалистое побережье" (конец 1640-х годов) и  Аннибале Карраччи "Пьющий мальчик" (приблизительно 1580-й год).

Полиция обратилась к жителям города с просьбой сообщить о подозрениях и помощи в расследовании.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украину вернут картину "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро из Соединенных штатов Америки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел на официальном сайте. Так, произведение французского художника XVIII века нацисты похитили во времена Второй мировой войны из Киевского национального музея Ханенко. Потом судьба занесла картину в США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8114457/Oxford-art-gallery-millions-pounds-worth-historic-art-stolen-overnight.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...