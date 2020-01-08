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Украинцы покупают б/у автомобили в 5 раз чаще, чем новые

Украинцы в 3,5 раза чаще стали регистрировать подержанные импортные автомобили

сегодня, 18:29
Автор:

• Татьяна Веремеева

В течение 2019 года украинцы зарегистрировали 408,1 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, регистрации подержанных легковушек почти в 5 раз превысили регистрации новых автомобилей. Также стоит отметить, что около 75% легковых авто приехали в Украину со стран ЕС.

В декабре 2019 года в нашей стране зарегистрировали 30,7 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто. Если сравнивать эти цифры с данными за декабрь 2018 года, то регистрации таких автомобилей выросли на 44%. В то же время, в прошлом месяце в Украине зарегистрировали 9,2 тыс. новых легковых авто.

В "Укравтопроме" связывают рост регистраций б/у автомобилей из-за границы с либерализацией условий растаможки подержанных авто в нашей стране, а также с предоставленной государством возможностью легализовать легковые автомобили, нарушившие условия транзитного или временного пребывания в Украине.

Больше всего в 2019 году в нашу страну ввезли б/у автомобилей марки Volkswagen (74 856 авто), на втором месте оказались автомобили Opel (34 893), далее автомобили марки Renault (31 994), Skoda (31 920) и Ford (28 202).

Ранее "Комментарии" писали, что названа пятерка самых популярных автомобилей 2019 года.

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Источник: http://ukrautoprom.com.ua/ru/za-rik-bilshe-408-tisyach-vzhivanix-avto-popovnili-ukra%d1%97nskij-avtopark
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