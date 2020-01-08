Украинцы покупают б/у автомобили в 5 раз чаще, чем новые

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В течение 2019 года украинцы зарегистрировали 408,1
тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем в
2018 году. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Согласно данным ассоциации, регистрации подержанных
легковушек почти в 5 раз превысили регистрации новых автомобилей. Также стоит
отметить, что около 75% легковых авто приехали в Украину со стран ЕС.
В декабре 2019 года в нашей стране зарегистрировали
30,7 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто. Если сравнивать эти цифры с
данными за декабрь 2018 года, то регистрации таких автомобилей выросли на 44%.
В то же время, в прошлом месяце в Украине зарегистрировали 9,2 тыс. новых
легковых авто.
В "Укравтопроме" связывают рост регистраций б/у
автомобилей из-за границы с либерализацией условий растаможки подержанных авто
в нашей стране, а также с предоставленной государством возможностью
легализовать легковые автомобили, нарушившие условия транзитного или временного
пребывания в Украине.
Больше всего в 2019 году в нашу страну ввезли б/у
автомобилей марки Volkswagen (74 856 авто), на втором месте оказались
автомобили Opel (34 893), далее
автомобили марки Renault (31 994), Skoda (31 920)
и Ford (28 202).
Ранее "Комментарии" писали, что названа пятерка
самых популярных автомобилей 2019 года.
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