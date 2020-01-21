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Самые невероятные автомобильные рули. Часть 1

Десять самых необычных рулей, которые заслуживают отдельного внимания

21 января 2020, 14:29
Автор:

• Зинченко Павел

Руль - это не просто орудие для управления автомобилем. Он является своеобразным символом, который отображает внутренний мир как автомобиля, так и его владельца.

Все известные автопроизводители уделяли особое внимание дизайну руля. И часто полет фантазии выходил за определенные рамки разумного и перед глазами покупателя возникало нечто удивительное в не очень хорошем понимании этого слова.

Сегодня мы расскажем о десяти самых странных автомобильных рулях в истории.

Citroen DS

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В 1955 году вышел автомобиль Citroen DS. Вместо общепринятого руля он имел односпицевое колесо довольно авангардного вида. Оно должно было обеспечить лучший обзор и минимизировать травмы водителя в случае аварии. Удалось ли воплотить желаемое - неизвестно. Руль не  появился в масовом производстве.

Lamborghini Athon

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У концепта Lamborghini Athon, разработанного в бюро Bertone, руль также односпицевый. Но здесь имеется нюанс. Он может задвигаться внутрь передней панели, когда автомобиль припаркован. Такая конфигурация создала иллюзию того, что руль висит в воздухе. 

Aston Martin Lagonda

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Компания Aston Martin также засветились с односпицевым рулём. Они отдали предпочтение этому дизайну для того, чтобы увеличить обзор огромного приборного щитка. 

Subaru XT

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Чувство симметрии - прощай! Так решили создатели автомобиля Subaru XT, наделив его руль креплением в форме пистолета. 

Austin Allegro

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Круглая форма руля - вчерашний день. Так решили дизайнеры компании Austin Allegro. В 1974 году модель вызвала большой фурор со своим квадратным рулём и двумя горизонтальными спицами. 

Когда работает фантазия - это хорошо. Лишь бы она не выходила за пределы разумного. В следующей части статьи мы покажем еще пять необычных рулей. А тем временем издание "Комментарии" расскажет о пяти лучших автомобилях 2019 года.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1166145-baranka-i-shturval-10-samykh-strannykh-rulej
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