Самые невероятные автомобильные рули. Часть 1

Руль - это не просто орудие для управления автомобилем. Он является своеобразным символом, который отображает внутренний мир как автомобиля, так и его владельца.

Все известные автопроизводители уделяли особое внимание дизайну руля. И часто полет фантазии выходил за определенные рамки разумного и перед глазами покупателя возникало нечто удивительное в не очень хорошем понимании этого слова.

Сегодня мы расскажем о десяти самых странных автомобильных рулях в истории.

Citroen DS





В 1955 году вышел автомобиль Citroen DS. Вместо общепринятого руля он имел односпицевое колесо довольно авангардного вида. Оно должно было обеспечить лучший обзор и минимизировать травмы водителя в случае аварии. Удалось ли воплотить желаемое - неизвестно. Руль не появился в масовом производстве.

Lamborghini Athon





У концепта Lamborghini Athon, разработанного в бюро Bertone, руль также односпицевый. Но здесь имеется нюанс. Он может задвигаться внутрь передней панели, когда автомобиль припаркован. Такая конфигурация создала иллюзию того, что руль висит в воздухе.

Aston Martin Lagonda





Компания Aston Martin также засветились с односпицевым рулём. Они отдали предпочтение этому дизайну для того, чтобы увеличить обзор огромного приборного щитка.

Subaru XT





Чувство симметрии - прощай! Так решили создатели автомобиля Subaru XT, наделив его руль креплением в форме пистолета.

Austin Allegro





Круглая форма руля - вчерашний день. Так решили дизайнеры компании Austin Allegro. В 1974 году модель вызвала большой фурор со своим квадратным рулём и двумя горизонтальными спицами.

Когда работает фантазия - это хорошо. Лишь бы она не выходила за пределы разумного. В следующей части статьи мы покажем еще пять необычных рулей. А тем временем издание "Комментарии" расскажет о пяти лучших автомобилях 2019 года.

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