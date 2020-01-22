Самые невероятные автомобильные рули. Часть 2

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Руль является своеобразным символом, который отображает внутренний мир как автомобиля, так и его владельца. Большинство известных автопроизводителей уделяют особое внимание дизайну руля. Иногда такой полет фантазии выходил за рамки разумного и перед глазами покупателя возникало нечто удивительное и даже непонятное.
Мы продолжаем говорить о десяти самых странных автомобильных рулях в истории.
Mazda MX-81
Функции руля выполнял ремень-пояс, который можно было двигать в ту или иную сторону по прямоугольному неподвижному корпусу монитора с электронно-лучевой трубкой.
Chevrolet Master
Такой руль всегда будет мечтой водителей столичных маршруток, поскольку им легко управлять. А компания Chevrolet поставила этот руль в своем серийном автомобиле.
Maserati Boomerang
В 1972 году концепт-кар имел люк с герметичной переборкой, подобно тому, который есть на подводной лодке. В центре располагался тахометр, а по сторонам - шкалы вспомогательных приборов и различные кнопки.
Lancia Orca
В концепт-каре, построенном на базе легендарной Delta Integrale в 1982 году, руль был усеян различными кнопками и от него веяло футуризмом.
Byton M-Byte
Наиболее современный образчик странного руля находится на китайском электрическом автомобиле. Он поражает 48-дюймовым монитором и 7-дюймовым сенсором по центру. Довольно необычный зверь, руль которого - финальный штрих в венце этого ноу-хау. Вопрос лишь в тому, как сделать, чтобы водитель не отвлекался от дороги.
Как видите, полету фантазии автопроизводителей нет границ. Впрочем, что тут удивительного? Электромобили Илона Маска скоро начнут общаться с людьми. А издание "Комментарии" предлагает ознакомится и с первой частью этой статьи, чтобы сформировать более широкое представление о том, насколько высоким может быть полет человеческой фантазии.
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