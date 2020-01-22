Самые невероятные автомобильные рули. Часть 2

Руль является своеобразным символом, который отображает внутренний мир как автомобиля, так и его владельца. Большинство известных автопроизводителей уделяют особое внимание дизайну руля. Иногда такой полет фантазии выходил за рамки разумного и перед глазами покупателя возникало нечто удивительное и даже непонятное.

Мы продолжаем говорить о десяти самых странных автомобильных рулях в истории.

Mazda MX-81





Функции руля выполнял ремень-пояс, который можно было двигать в ту или иную сторону по прямоугольному неподвижному корпусу монитора с электронно-лучевой трубкой.

Chevrolet Master





Такой руль всегда будет мечтой водителей столичных маршруток, поскольку им легко управлять. А компания Chevrolet поставила этот руль в своем серийном автомобиле.

Maserati Boomerang





В 1972 году концепт-кар имел люк с герметичной переборкой, подобно тому, который есть на подводной лодке. В центре располагался тахометр, а по сторонам - шкалы вспомогательных приборов и различные кнопки.

Lancia Orca





В концепт-каре, построенном на базе легендарной Delta Integrale в 1982 году, руль был усеян различными кнопками и от него веяло футуризмом.

Byton M-Byte





Наиболее современный образчик странного руля находится на китайском электрическом автомобиле. Он поражает 48-дюймовым монитором и 7-дюймовым сенсором по центру. Довольно необычный зверь, руль которого - финальный штрих в венце этого ноу-хау. Вопрос лишь в тому, как сделать, чтобы водитель не отвлекался от дороги.

Как видите, полету фантазии автопроизводителей нет границ. Впрочем, что тут удивительного? Электромобили Илона Маска скоро начнут общаться с людьми. А издание "Комментарии" предлагает ознакомится и с первой частью этой статьи, чтобы сформировать более широкое представление о том, насколько высоким может быть полет человеческой фантазии.





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