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Самые невероятные автомобильные рули. Часть 2

Десять самых необычных рулей, которые заслуживают отдельного внимания

22 января 2020, 16:24
Автор:

• Зинченко Павел

Руль является своеобразным символом, который отображает внутренний мир как автомобиля, так и его владельца. Большинство известных автопроизводителей уделяют особое внимание дизайну руля. Иногда такой полет фантазии выходил за рамки разумного и перед глазами покупателя возникало нечто удивительное и даже непонятное.

Мы продолжаем говорить о десяти самых странных автомобильных рулях в истории.

Mazda MX-81

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Функции руля выполнял ремень-пояс, который можно было двигать в ту или иную сторону по прямоугольному неподвижному корпусу монитора с электронно-лучевой трубкой.

Chevrolet Master

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Такой руль всегда будет мечтой водителей столичных маршруток, поскольку им легко управлять. А компания Chevrolet поставила этот руль в своем серийном автомобиле. 

Maserati Boomerang

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В 1972 году концепт-кар имел люк с герметичной переборкой, подобно тому, который есть на подводной лодке. В центре располагался тахометр, а по сторонам - шкалы вспомогательных приборов и различные кнопки.

Lancia Orca

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В концепт-каре, построенном на базе легендарной Delta Integrale в 1982 году, руль был усеян различными кнопками и от него веяло футуризмом. 

Byton M-Byte

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Наиболее современный образчик странного руля находится на китайском электрическом автомобиле. Он поражает 48-дюймовым монитором и 7-дюймовым сенсором по центру. Довольно необычный зверь, руль которого - финальный штрих в венце этого ноу-хау. Вопрос лишь в тому, как сделать, чтобы водитель не отвлекался от дороги.

Как видите, полету фантазии автопроизводителей нет границ. Впрочем, что тут удивительного? Электромобили Илона Маска скоро начнут общаться с людьми. А издание "Комментарии" предлагает ознакомится и с первой частью этой статьи, чтобы сформировать более широкое представление о том, насколько высоким может быть полет человеческой фантазии.

 



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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1166145-baranka-i-shturval-10-samykh-strannykh-rulej
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