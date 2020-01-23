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Десять самых безобразных автомобилей в мире. Часть 1

Десять автомобилей, которые своей внешностью могут распугать всех на дороге

23 января 2020, 17:01
Автор:

• Зинченко Павел

Сейчас ми наблюдаем на наших дорогах множество крутых автомобилей от известных производителей. Но далеко не все эксперементы при создании новой машины имели успех и вызывали восхищение широкой публике. А в некоторых случаях просто понадобилось время, чтобы общество оценило всю гениальность инженеров и дизайнеров при создании очередного шедевра.

Сегодня мы поговорим об автомобилях, которые вызвали шок одним своим внешним видом.

FIAT Multipla 

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Компактвэн FIAT в начале своего пути очень часто становился героем антирейтингов. Для потребителя он был неплох: светлый шестиместный салон, хорошая обзорность, универсальное шасси. Но за пределами Италии "машину на машине" не особо оценили, поэтому компании FIAT спешно пришлось создать рестайлинг с менее провокационным внешним видом.

СМЗ СЗА

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Советские машины также стали героями списков худших по дизайну автомобилей. Мотоколяска СЗА предназначалась для людей с ограниченными возможностями, но тем не менее, она стала предметом критики. Машинка отличалась большим комфортом и безопасностью, чем трёхколёсный предшественник СЗЛ без дверей, но это не спасло ее от постоянных насмешек. 

Nissan Cube

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Однажды рейтинг некрасивых транспортных средств возглавил такой гигант автопроизводства, как Nissan. Автомобиль Nissan Cube пострадал от неудачной комбинации круглых и квадратных элементов во внешности. Хотя кое-кому даже понравилось, и сейчас на рынке завершает жизненный цикл третье поколение модели, а кубическая форма неизменна. Забавно, что в 2010 году машина была удостоена премии за лучший дизайн. 

Chevrolet Corvair Rampside

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Изначально семейство автомобилей Chevrolet Corvair планировалось как компактный семейный седан, но затем вышло купе и кабриолет, затем пикап, фургон и микроавтобус.  Пикап, кстати, создали на заднемоторной платформе, да и смотрится он довольно самобытно. 

Ferrari 400i 

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Дизайн переднемоторного купе Ferrari 400i однажды признали одним из наиболее отталкивающих.  Несмотря на мощный двигатель V12, хорошую управляемость и достойную динамику, Ferrari 400 часто критикуют за угловатость. Но мало кто помнит, что это первая Ferrari с автоматической коробкой передач.  

Не правда ли интересно, о чем думали создатели этих шедевров? И это еще не все. В следующей части мы покажем вам еще пять автомобилей с откровенно странной внешностью. А сейчас издание "Комментарии" расскажет о о пяти самых крутых автомобилях 2019 года.



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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1142144-imya-emu-nelepost-10-samykh-nekrasivykh-avtomobilej-v-mire
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