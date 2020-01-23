Десять самых безобразных автомобилей в мире. Часть 1

Сейчас ми наблюдаем на наших дорогах множество крутых автомобилей от известных производителей. Но далеко не все эксперементы при создании новой машины имели успех и вызывали восхищение широкой публике. А в некоторых случаях просто понадобилось время, чтобы общество оценило всю гениальность инженеров и дизайнеров при создании очередного шедевра.

Сегодня мы поговорим об автомобилях, которые вызвали шок одним своим внешним видом.

FIAT Multipla





Компактвэн FIAT в начале своего пути очень часто становился героем антирейтингов. Для потребителя он был неплох: светлый шестиместный салон, хорошая обзорность, универсальное шасси. Но за пределами Италии "машину на машине" не особо оценили, поэтому компании FIAT спешно пришлось создать рестайлинг с менее провокационным внешним видом.

СМЗ СЗА





Советские машины также стали героями списков худших по дизайну автомобилей. Мотоколяска СЗА предназначалась для людей с ограниченными возможностями, но тем не менее, она стала предметом критики. Машинка отличалась большим комфортом и безопасностью, чем трёхколёсный предшественник СЗЛ без дверей, но это не спасло ее от постоянных насмешек.

Nissan Cube





Однажды рейтинг некрасивых транспортных средств возглавил такой гигант автопроизводства, как Nissan. Автомобиль Nissan Cube пострадал от неудачной комбинации круглых и квадратных элементов во внешности. Хотя кое-кому даже понравилось, и сейчас на рынке завершает жизненный цикл третье поколение модели, а кубическая форма неизменна. Забавно, что в 2010 году машина была удостоена премии за лучший дизайн.

Chevrolet Corvair Rampside





Изначально семейство автомобилей Chevrolet Corvair планировалось как компактный семейный седан, но затем вышло купе и кабриолет, затем пикап, фургон и микроавтобус. Пикап, кстати, создали на заднемоторной платформе, да и смотрится он довольно самобытно.

Ferrari 400i





Дизайн переднемоторного купе Ferrari 400i однажды признали одним из наиболее отталкивающих. Несмотря на мощный двигатель V12, хорошую управляемость и достойную динамику, Ferrari 400 часто критикуют за угловатость. Но мало кто помнит, что это первая Ferrari с автоматической коробкой передач.

Не правда ли интересно, о чем думали создатели этих шедевров? И это еще не все. В следующей части мы покажем вам еще пять автомобилей с откровенно странной внешностью. А сейчас издание "Комментарии" расскажет о о пяти самых крутых автомобилях 2019 года.





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