Десять самых безобразных автомобилей в мире. Часть 2

Полет фантазии известных автопроизводителей иногда не знает предела. Иногда это выходило за рамки разумного и перед широкой публикой представали настоящие монстры в плохом смысле этого слова. Но бывали и случаи, когда просто понадобилось время, чтобы общество оценило всю гениальность инженеров и дизайнеров при создании очередного шедевра.

Мы продолжаем обсуждать автомобили, которые вызвали шок одним своим внешним видом.

Sbarro Autobau





О швейцарском ателье Sbarro в свое время слышали многие. Концепт Isatis 1993 года или Alcador образца 2008 года получил хорошие отклики в прессе. И, похоже, что на волне успеха дизайнеры перестарались и создали самый уродливый автомобиль в своей истории. Sbarro показали на Женевском автосалоне 2010 года и, несмотря на хорошие шасси и 500-сильный V12, экспонат произвел настолько отрицательное впечатление, что так и остался в единственном экземпляре.

AMC Pacer





Одним из самых спорных признан дизайн AMC Pacer 1975 года. Широкий асимметричный трёхдверный кузов с 37% остекления и округлыми формами неплохо смотрелся. Но покупатели отдали предпочтение более традиционным седанам.

Pagani Huayra





Если машина дорогая - это вовсе не значит, что она не может быть некрасивой. По крайней мере, самым отталкивающим в свое время признали Pagani Huayra, который стоил несколько миллионов долларов). Но этому есть объяснение: крошечная оптика, изогнутые боковые зеркала и воздухозаборники странной формы смотрятся лишними на крыловидном кузове.

Toyota Prius





Гибрид Prius стал одним из самых уродливых автомобилей, которые можно приобрести. Правда, Prius по-прежнему лидирует в продажах.

Ensign N179





Автомобили Формулы-1 тоже бывают странными и неказистыми. Болид Ensign N179 регулярно попадает в список самых уродливых формульных автомобилей всех времен. Радиатор в обтекателе сравнивали с теркой для сыра или снегоуборочной техникой. К тому же N179 был медленным и ненадежным: болид лишь однажды за сезон добрался до финиша и семь раз не прошёл квалификацию. Еще тот победитель по жизни.

Впрочем, на вкус и цвет, как говорится... Даже самые странные и уродливые автомобили имели свой круг поклонников. Или даже имеют до сих пор. Поэтому хто знает, может настанет день, и община автолюбителей пересмотрит свое отношение к некоторым моделям. А пока издание "Комментарии" напомнит о пяти безобразных автомобилях, о которых мы говорили в первой части статьи.

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