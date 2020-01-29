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В Украине растаможить автомобиль можно онлайн

Теперь водители смогут самостоятельно декларировать легковые автомобили

сегодня, 14:06
Автор:

• Олеся Солдатенко

Украинская таможня запускает услугу по онлайн-растаможке легковых автомобилей. Услугу под названием "ввоз легкового автомобиля" уже можно увидеть в "Личном кабинете" на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Пользователи сервиса могут воспользоваться как предыдущей, так и основной декларацией, отслеживать статус, получать уведомления во время оформления, прикреплять документы и рисунки, а также получить оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате. Декларации, которые не будут зарегистрированы в течение дня, нужно будет заполнять сначала.

С подачей предварительной таможенной декларации владельцу автомобиля предстоит перечислить на счет таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, подлежащих уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования. А после ввоза авто, в случае изменения его таможенной стоимости, следует доплатить за растаможку.

В таможенной службе надеются, что такое нововведение облегчит процесс растаможки автомобилей и снизит расходы на услуги таможенных брокеров.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в Украине запустили еще одну бесплатную онлайн-услугу для водителей. С помощью этой бесплатной онлайн-услуги можно в сети назначить надлежащего пользователя на авто.


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Источник: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya
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