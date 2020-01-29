Четыре украинских города оказались в рейтинге городов с самыми перегруженными дорогами в мире

Дороги в столице Украины загружены на 53%, в результате чего Киев расположился на 12 месте в рейтинге городов с самыми перегруженными дорогами в мире, между столицей Таиланда Бангкоком и столицей Мексики Мехико. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков, со ссылкой на результаты исследования.



Кроме того, в ТОП-20 попал еще один украинский город – Одесса, которая расположилась на 18 месте и дороги которой загружены на 47%.

Также в рейтинг попали Харьков (29 место) и Днепр (47 место).

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие пять лет дороги станут символом роста и развития Украины. И уточнил, что 2020 году планируется привлечь 86,5 млрд грн. на ремонт дорог государственного значения. Эксперты склоняются к мнению, что словам премьер-министра Алексея Гончарука о масштабном улучшении качества дорог в Украине доверять не стоит, а 86,5 млрд грн, выделенных на ремонт дорог в 2020 году – "капля в море".

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