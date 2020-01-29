Четыре украинских города оказались в рейтинге городов с самыми перегруженными дорогами в мире

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Дороги в столице Украины загружены на 53%, в
результате чего Киев расположился на 12 месте в рейтинге городов с самыми перегруженными
дорогами в мире, между столицей Таиланда Бангкоком и столицей Мексики Мехико.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава
Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков, со ссылкой на
результаты исследования.
Кроме того, в ТОП-20 попал еще один украинский город –
Одесса, которая расположилась на 18 месте и дороги которой загружены на 47%.
Также в рейтинг попали Харьков (29 место) и Днепр (47 место).
Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Алексей Гончарук
заявил, что в ближайшие пять лет дороги станут символом роста и развития
Украины. И уточнил, что 2020 году планируется привлечь 86,5 млрд грн. на ремонт
дорог государственного значения. Эксперты
склоняются к мнению, что словам премьер-министра Алексея Гончарука о
масштабном улучшении качества дорог в Украине доверять не стоит, а 86,5 млрд
грн, выделенных на ремонт дорог в 2020 году – "капля в море".
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