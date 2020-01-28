Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.01.2020

BTC/USD

8 573,14

ETH/USD

165,11

LTC/USD

55,91

НБУ 28.01.2020

USD/UAH

24,33

EUR/UAH

26,84

RUB/UAH

0.393

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Реальные планы или пустая болтовня: что стоит за обещаниями Гончарука привести дороги в порядок
НОВОСТИ Все новости

Реальные планы или пустая болтовня: что стоит за обещаниями Гончарука привести дороги в порядок

Эксперты склоняются к мнению, что словам премьер-министра Алексея Гончарука о масштабном улучшении качества дорог в Украине доверять не стоит, а 86,5 млрд грн, выделенных на ремонт дорог в 2020 году – "капля в море"

сегодня, 12:55
Автор:

• Максим Журавель

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие пять лет дороги станут символом роста и развития Украины. И уточнил, что 2020 году планируется привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения. Реально ли довести до ума украинские дороги в обозначенные сроки, эксперты рассказали изданию "Комментарии".

"Обещание того, что за 5 лет наши дороги станут символом роста и развития Украины – не стоят даже той бумаги, на которой они будут напечатаны"

Когда отсутствуют реальные результаты работы – их подменяют громкими лозунгами о "счастливом будущем", считает эксперт Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.

"Этот принцип деятельности предыдущих правительств сегодня активно использует господин Гончарук. Обещание того, что за 5 лет наши дороги станут символом роста и развития Украины  не стоят даже той бумаги, на которой они будут напечатаны. Спросите  почему? Да потому что вся система дорожной инфраструктуры эффективно работает лишь тогда, когда связывает между собой работающие крупные производственные и распределительные логистические объекты",  поясняет эксперт.

По его словам, сам по себе ремонт дорог приведет исключительно к улучшению дорожного покрытия – причём, скорее всего, ситуативного и недолговечного. Гарбарук считает, что результат даст только поддержка на государственном уровне программ создания качественных мультимодальных и интермодальных транспортных коридоров с целью привлечения новых дополнительных грузопотоков, за счет экспортных, импортных, транзитных грузов Украины, Европейского Союза, СНГ, Китая, Юго-восточной Азии и Ближнего Востока.

"Результат будет достигнут лишь тогда, когда будет создана качественная единая логистическая цепочка между Украиной и странами ЕС в виде действующих современных инновационных комбинированных логистических сервисов в сотрудничестве с крупными игроками мирового транспортного рынка и рынка ЕС, – подчеркивает экономист. – В противном случае, все эти обещания будут лишь пустым звуком. Или же очередной попыткой власти под громкими лозунгами зарыть в землю десятки миллиардов гривен, дать заработать тем, кто к ней лоялен - и о себе не забыть".

"Нужно наладить системную работу по созданию дорог, которые перестанут сходить с первым снегом"

Политолог Андрей Горбенко уверен: проблема с дорогами не может быть решена одномоментно или раз и навсегда. Это работа долгая и систематичная.

"Хорошей идеей прошлой власти было делегирование вопроса местных дорог на места вместе с деньгами. Это позволяет сосредоточиться на основных маршрутах, – отмечает Горбенко. – А здесь нужно наладить системную работу по созданию дорог, которые перестанут сходить с первым снегом. Если у Гончарука это удастся  системно починить несколько основных направлений, то это будет уже хорошей работой".

Другой вопрос, подчеркивает политолог, будет ли Гончарук делать то, что говорит. Тут – только время покажет, считает Горбенко.

Очень хорошо, что правительство Гончарука, понимает: развитие транспортной инфраструктуры – залог, в том числе, и роста экономики в стране. Но мы уже не раз слышали о ремонтах дорог и даже о том, что иностранных инвесторы готовы вкладывать средства в строительство новых транспортных магистралей, отмечает политический аналитик Максим Маньковский.

"Предыдущее правительство Гройсмана даже сделало ремонт и строительство дорог одной из своих "фишек", с помощью которой тогдашний премьер-министр пытался провести свою партию в парламент, – напоминает эксперт. – К сожалению ни одному правительству не удалось сделать так, чтобы дороги в стране были в удовлетворительном состоянии. За последние месяцы, я уже слышал разные цифры, начиная от 70 млрд грн из дорожного фонда, до нынешних заявлений Гончарука уже о 86,5 миллиарда гривен, которые будут выделены на ремонт. Но это –капля в море, которая вряд ли сможет изменить ситуацию с состоянием дорог".

Для того чтобы в ближайшие 5 лет дороги стали символом роста и развития Украины, как декларирует премьер, нужна долгосрочная программа по привлечению крупных иностранных инвестиций, уверен Маньковский.

"Зачем далеко ходить, давайте посмотрим на опыт Польши, которая, на мой взгляд, сделала колоссальный прорыв в этом направлении. И я сейчас даже не о миллиардах евро на дороги, а о том, что строят они их капитально, на десятилетия. А потом вкладывают средства в поддержание их в надлежащем состоянии. Например, в Германии, в год на обслуживание дорог выделяется 86 млрд евро. Хорошие дороги стоят дорого", – подытожил эксперт.

Как ранее сообщали "Комментарии", в 2020 году на ремонт дорог предусмотрено 86,5 млрд грн, а работы стартуют с 1 марта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...