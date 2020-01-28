Реальные планы или пустая болтовня: что стоит за обещаниями Гончарука привести дороги в порядок

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие пять лет дороги станут символом роста и развития Украины. И уточнил, что 2020 году планируется привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения. Реально ли довести до ума украинские дороги в обозначенные сроки, эксперты рассказали изданию "Комментарии".

"Обещание того, что за 5 лет наши дороги станут символом роста и развития Украины – не стоят даже той бумаги, на которой они будут напечатаны"

Когда отсутствуют реальные результаты работы – их подменяют громкими лозунгами о "счастливом будущем", считает эксперт Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук.

"Этот принцип деятельности предыдущих правительств сегодня активно использует господин Гончарук. Обещание того, что за 5 лет наши дороги станут символом роста и развития Украины – не стоят даже той бумаги, на которой они будут напечатаны. Спросите – почему? Да потому что вся система дорожной инфраструктуры эффективно работает лишь тогда, когда связывает между собой работающие крупные производственные и распределительные логистические объекты", – поясняет эксперт.

По его словам, сам по себе ремонт дорог приведет исключительно к улучшению дорожного покрытия – причём, скорее всего, ситуативного и недолговечного. Гарбарук считает, что результат даст только поддержка на государственном уровне программ создания качественных мультимодальных и интермодальных транспортных коридоров с целью привлечения новых дополнительных грузопотоков, за счет экспортных, импортных, транзитных грузов Украины, Европейского Союза, СНГ, Китая, Юго-восточной Азии и Ближнего Востока.

"Результат будет достигнут лишь тогда, когда будет создана качественная единая логистическая цепочка между Украиной и странами ЕС в виде действующих современных инновационных комбинированных логистических сервисов в сотрудничестве с крупными игроками мирового транспортного рынка и рынка ЕС, – подчеркивает экономист. – В противном случае, все эти обещания будут лишь пустым звуком. Или же очередной попыткой власти под громкими лозунгами зарыть в землю десятки миллиардов гривен, дать заработать тем, кто к ней лоялен - и о себе не забыть".

"Нужно наладить системную работу по созданию дорог, которые перестанут сходить с первым снегом"

Политолог Андрей Горбенко уверен: проблема с дорогами не может быть решена одномоментно или раз и навсегда. Это работа долгая и систематичная.

"Хорошей идеей прошлой власти было делегирование вопроса местных дорог на места вместе с деньгами. Это позволяет сосредоточиться на основных маршрутах, – отмечает Горбенко. – А здесь нужно наладить системную работу по созданию дорог, которые перестанут сходить с первым снегом. Если у Гончарука это удастся – системно починить несколько основных направлений, то это будет уже хорошей работой".

Другой вопрос, подчеркивает политолог, будет ли Гончарук делать то, что говорит. Тут – только время покажет, считает Горбенко.

Очень хорошо, что правительство Гончарука, понимает: развитие транспортной инфраструктуры – залог, в том числе, и роста экономики в стране. Но мы уже не раз слышали о ремонтах дорог и даже о том, что иностранных инвесторы готовы вкладывать средства в строительство новых транспортных магистралей, отмечает политический аналитик Максим Маньковский.

"Предыдущее правительство Гройсмана даже сделало ремонт и строительство дорог одной из своих "фишек", с помощью которой тогдашний премьер-министр пытался провести свою партию в парламент, – напоминает эксперт. – К сожалению ни одному правительству не удалось сделать так, чтобы дороги в стране были в удовлетворительном состоянии. За последние месяцы, я уже слышал разные цифры, начиная от 70 млрд грн из дорожного фонда, до нынешних заявлений Гончарука уже о 86,5 миллиарда гривен, которые будут выделены на ремонт. Но это –капля в море, которая вряд ли сможет изменить ситуацию с состоянием дорог".

Для того чтобы в ближайшие 5 лет дороги стали символом роста и развития Украины, как декларирует премьер, нужна долгосрочная программа по привлечению крупных иностранных инвестиций, уверен Маньковский.

"Зачем далеко ходить, давайте посмотрим на опыт Польши, которая, на мой взгляд, сделала колоссальный прорыв в этом направлении. И я сейчас даже не о миллиардах евро на дороги, а о том, что строят они их капитально, на десятилетия. А потом вкладывают средства в поддержание их в надлежащем состоянии. Например, в Германии, в год на обслуживание дорог выделяется 86 млрд евро. Хорошие дороги стоят дорого", – подытожил эксперт.

Как ранее сообщали "Комментарии", в 2020 году на ремонт дорог предусмотрено 86,5 млрд грн, а работы стартуют с 1 марта.

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