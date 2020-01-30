Советы бывалых о том, чем можно заменить автомобильные колеса

Сколько бы не пытались усовершенствовать и украсить современные автомобили, есть один компонент, без котрого ничего не выйде. Речь идет естественно о колесах. Казалось бы, о чем здесь говорить? Колеса должны быть прочные и надежные. И круглые.

Но даже здесь безграничная фантазия людей вырвалась на волю. Предлагаем вашему вниманию пять уникальных решений, которые касаются усовершенствования колес.

Диски циркулярной пилы

Перед всеми водителями неизбежно возникал вопрос борьбы со скольжением колес по льду. Двое энтузиастов из Финляндии решили перейти от слов к делу: заменили колеса 150-сильного универсала Subaru Legacy на огромные диски от циркулярной пилы. Таким образом они умудрились наколоть льда для весьма большого количества виски.





Дерево

Несколько отчаянных парней из США вспомнили старые добрые времена, когда путешествовали на телегах. Они выпилили колеса из дерева. Такие вот диски взяли и установили на заднюю ось пикапа. В результате автобус едва не згорел. Но согласитесь - если идею доработать, то может и сработает.





Велосипедные колеса

Как только не совершенствовали автомобили на просторах бывшего СССР! И напильником, и с помощью крепкого слова и поминания чьей-то матери... А теперь список пополнился и велосипедными колесами. Старенькую "шестерку" обули в 20-дюймовые спереди и 26-дюймовые сзади вело-колеса. Выглядело очень нелепо, но автомобиль таки тронулся. Правда, обода и спицы не выдержали и деформировались. Но идея неплохая.





Шипы

Стоит отметить сразу, что здесь экспеременитровали з квадрациклом, а не с автомобилем. Он стал неплохим транспортом на случай зомби-апокалипсиса. Вместо шин умельцы наварили на колёсные диски стальные шипы и для пущей эффектности окрасили их красной краской. Идея оказалась более чем удачной: проходимость сразу возросла, да и рынок сбыта - сельское хозяйство - появился.





И так сойдёт



Голь, как говорится, на выдумки хитра. Иногда колесо абсолютно нечем заменить. Вот и использовал владелец Chevrolet Niva вместо колеса обычное бревно. Зато доехал.





Некоторые из этих решений впечатляют. Может не все они могут быть внедрены на автомобильном рынке, но как минимум есть повод повеселиться. Чтобы не прерывать веселье, издание "Комментарии", расскажет о самых безобразных автомбилях в истории.

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