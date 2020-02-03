Крутые автомобили, которым так и не удалось выйти на большую дорогу. Часть 1

В истории автомобилей бывали модели, которым эксперты пророчили великое будущее. Уже в 70-ых и 80-ых годах были разработаны удивительные модели автомобилей, которые намного опережали свое время. Но некоторые из них потерпели полную неудачу и так и остались лишь в памяти некоторых заядлых автолюбителей.

Сегодня мы поговорим об крутых автомобилях, которым так и не суждено было выйти на большую дорогу.

Kodiak F1 (1983)





Новый суперкар 80-х Kodiak F1 был сконструирован в 1983 Младленом Митровичем, который вдохновлялся Mercedes-Benz C-111. Агрессивные двери-крылья, дерзкий красный цвет и 5,4 литровый двигатель V8 на 320 лошадиных сил - такой коктейль обещал успех. Однако, Kodiak F1 собрали лишь в единственном экземпляре и на этом его славная история окончилась даже не начавшись. Жаль, перспективы у автомобиля явно были.

Argyll GT (1974)





Шотландский Argyll GT должен был стать настоящим национальным суперкаром. Но создатель автомобиля Боб Хендерсон в 1974 году не учитывал, что твин-турбо V8 - это не лучший вариант для мира, в котором бушует нефтяной кризис. Клиентов привлечь не удалось, и в результате мотор поменяли на двигатель V6 от Renault. К сожалению, на тот момент шотландский суперкар уже был не актуален и модель ушла с подмостков истории.

Monteverdi Hai (1970)





Таких автомобилей, по разным данным, было создано два или четыре. Это был настоящий прорыв для 70-ых годов. В движение машина приводилась 450-сильным 7-литровым мотором от компании Chrysler, а оснащением этот автомобиль мог равняться с многими крутыми суперкарами. Также у Monteverdi Hai имелись кондиционер и усилитель рулевого управления. Но проект свернули из-за низкого качества сборки и теперь этот автомобиль лишь экспонат в коллекциях нескольких багачей.

Dome Zero (1978)





Когда-то этот автомобиль вызвал настоящий фурор на Женевском автосалоне 1978 года. Чем-то похожий на Lamborghini Countach, "зеро" привлекал своей внешностью и инвесторов, и покупателей. Однако, несколько "но" сделали невозможным его серийное производство: автомобиль не прошел тесты в Японии и со временем интерес к нему был утрачен. Во многом здесь была вина мотора - ради экономии ресурсов и снижения цены на Dome Zero устанавливался только 2,8-литровый 145-сильный двигатель.

Panther 6 (1977)





Конструкция на шести колесах с 8,2-литровым двигателем V8 от Cadillac казалась неплохим решением, особенно при прогнозируемой скорости в 322 км/ч. По факту же автомобиль не вызвал особого интереса, проект признали неадекватным. Было выпущено всего 2 "пантеры", и обе чудом сохранились до наших дней.

Это лишь первая пятерка крутых автомобилей, которые не смогли. В следующей статье мы вам расскажем о еще пяти моделях. А пока издание "Комментарии" предлагает вам узнать больше об оригинальных разновидностях колес для автомобиля, которые разработали энтузиасты.

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