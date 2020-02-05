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Крутые автомобили, которым так и не удалось выйти на большую дорогу. Часть 2

Десять моделей автомобилей, которые опередили свое время, но так и не вышли на большой рынок

сегодня, 13:15
Автор:

• Зинченко Павел

Крутые автомобили, которым так и не удалось выйти на большую дорогу. Часть 2

Эксперты неоднократно пророчили великое будущее тому или иному автомобилю. Это касается и многих моделей 70-ых и 80-ых годов. Уже тогда были разработаны удивительные автомобили, которые намного опережали свое время. Но некоторые из них потерпели полное фиаско и так и не смогли выйти на дорогу.

Мы продолжаем обсуждать модели автомобилей, которым так и не оказались в массовом производстве.

Yamaha OX99-11 (1992)

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Компания Yamaha разработала автомобиль OX99-11 со странным дизайном и 3,5-литровым 420-сильным мотором V12. Этот автомобиль более-менее актуален, пока не узнаешь его цену - один миллион долларов. Даже для XXI века это огромные деньги, а для начала 90-х годов и подавно. В итоге мир увидел только три прототипа Yamaha и проект официально свернули. 

Cizeta-Moroder V16 (1988)

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Практически близнец Lamborghini, но с дополнительными фарами, был революционным решением. Детище итальянцев Клаудио Дзамполли и Джорджо Мородера 1988 года имело 6-литровый 560-сильный двигатель. Дизайнеры не скрывали, что образцом послужил Lamborghini Diablo, но даже такое удачное сочетание не спасло автомобиль. После двадцати машин, выпущенных с 1991 по 1995 год, сборка суперкара прекратилась, а из компании ушел Джорджо Мородер. Из-за этого финансирование проекта сошло на нет.

Aston Martin Bulldog (1979)

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Опытные производители терпели неудачи так же часто, как и обыкновенные стартапы.  В 1979 году Aston Martin намеревались создать самый быстрый серийный автомобиль в мире. Так появился Bulldog, который был оснащенн 700-сильным мотором V8 твин-турбо. Машина легко разгонялась до 320 км/ч, а также имела оригинальный дизайн. Однако, владелец Aston Martin сменился и запуск серийного производства отменили. В итоге "бульдог" серийным не стал, а его единственный концепт-кар стал частью частной коллекции. 

Spiess TC 522 (1992)

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Бесславный суперкар Spiess TC 522 с углепластиковым кузовом был создан под руководством Роберта Шписа. Турбированный 5,6-литровый мотор и 500 лошадиных сил должны были взволновать любого, как и 6-ступенчатая трансмиссия и необычный дизайн кузова. Все компоненты успеха были налицо. Но цена была слишком высокой. А когда ее снизили, то в обществе уже пропал ажиотаж.

Bitter Tasco (1991)

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В 1991 году известный гонщик Эрих Биттер решил попробовать собрать собственный суперкар. Для этого он начал сотрудничать с компанией MGA Developments и создал модель Tasco. По задумке автора, машина могла быть оснащена любым из моторов Chrysler – V8, V12 и V10 от Dodge Viper.  Но поскольку проект никого не заинтересовал, то все ограничилось лишь двумя прототипами. 

Как видите, даже известные  производители не застрахованы от ошибок и неудач. Многие перспективные автомобили так и остались на уровне концептов или экспонатами в частных коллекциях. Но все неудачи - это лишь часть пути к успеху. Поэтому сильно переживать за автопроизводителей не приходится. Они пережили свои падения и продолжили двигаться к успеху. А издание "Комментарии" напомнит о другой пятерке автомобилей, которые так и не выехали на большую дорогу.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1115931-10-nezasluzhenno-zabytykh-superkarov
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