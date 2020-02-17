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Топ самых мужских фильмов об автомобилях

Пятерка фильмов о классных парнях и их не менее крутых автомобилях

сегодня, 18:27 158
Автор:

• Зинченко Павел

Топ самых мужских фильмов об автомобилях

Мужчины любят силу и скорость. Именно поэтому, когда речь заходит о классных фильмах для мужчин, то особой популярностью пользуются те из них, где крутые и непобедимые главные герои совершают свои подвиги на крутых тачках.

Что это за фильмы - для большинства читателей не секрет. Но может из представленого списка кто-то таки найдет хороший фильмец, который он ранее не видел.

Форсаж

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Форсаж 7 - прямое продолжение фильма "Тройной форсаж: Токийский дрифт" (2006). Хотя что тут не говори, о каком бы фильме из этой серии не шла речь - все они хороши. Особенно если не представляешь своей жизни без головокружительных автогонок и сюжета с перцем.

Перевозчик

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Перевозчик - это целых три фильма, посвященные крутизне Джейсона Стэтхэма. Ну точнее не совсем его крутизне, а главного героя фильмов - Фрэнку Мартину, бывшего десантника, который постоянно попадает в какие-то приключения. Но, к счастью, из передряг он выбирается победителем. Еще бы: это же сам Стэтхэм. Внимание фильма сосредоточено не на авто, но и этого там достаточно.

Смертельная гонка

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Трехкратный чемпион - гонщик Дженсен Эймс попал за решетку. Как и следовало ожидать - за убийство, которого не совершал. И там ему пришлось очень не сладко: местные тюремщики заставляют героя принимать участие в жуткой гонке на выживание. К счастью, на автобан (если его так можно назвать) они выпустили Дженсена не с голыми руками, а за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами, гранатометами и еще черт знает чем. Зрелище впечатляющее.

Такси

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Этот старый цикл из четырех добрых фильмов, тоже посвященный бешеной езде. Правда, тут вместо Стэтхэма в главной роли Сами Насери (таксист Даниэль Моралес) и его модифицированная Peugeot 406. На этой малышке главный герой побеждает всех злодеев и успешно передает их в руки правосудия.

Угнать за 60 секунд

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В центре сюжета профессиональный вор, который всего за 60 секунд может угнать любой автомобиль. И все ничего, если бы однажды ему не пришлось сделать невозможное: за одну ночь "оприходовать" 50 первоклассных автомобилей. Все ради того, чтобы спасти своего брата. Мутная история, в которой замешаны мафия, полиция, крутые тачки и невероятная скорость.

Желаем вам приятного просмотра! А чтобы подсластить пилюлю, издание "Комментарии" расскажет, в чем заключается польза вина.


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Источник: https://mport.ua/mix/756784-forsazh-7-i-ko-top-5-samyh-muzhskih-fil-mov-ob-avto
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