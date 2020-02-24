Надежные и не очень: рейтинг подержанных автомобилей 2020 года

Некоторые автомобили могут сломаться уже через два года после начала использования. Но есть и такий, у которых первые неполадки будут обнаружены только через десять лет активной езды. Но что это за автомобили? На какие из них можно положится, а какие следует обходить десятой дорогой?

Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты немецкой Ассоциации технического надзора TÜV составили рейтинг надежных и не очень автомобилей, ориентируясь на их возрастную категорию.



Mercedes-Benz GLC-класса

Самый надежный автомобиль в возрастной категории 2-3 года





Этот внедорожник несколько лет назад пришел на смену GLK-классу и впервые принял участие в техосмотре TÜV. Эксперты в один голос признали этот автомобиль долговечным, но указали на то, что надежность подвески вызывает вопросы. Тем не менее, Mercedes-Benz GLC-класса является абсолютным победителем рейтинга самых надежных автомобилей 2020 года по версии TÜV.

Porsche 991

Самый надежный автомобиль в возрастной категории 4-5 лет





Porsche 991 получил от экспертов TÜV высокую оценку по результатам техосмотра. Единственным недостатком этого автомобиля является средний пробег, который к 4—5 годам составляет всего 40 000 км. Другие машины к этому времени проезжают в среднем 73 000 км.

Porsche 997

Самый надежный автомобиль в возрастных категориях 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет





В рейтинг опять входит Porsche! По результатам техосмотра от TÜV Porsche 997 удалось повторить свой успех прошлого года. Однако эксперты рекомендуют владельцам автомобилей этой модели присмотреться к состоянию первичного вала. В категории машин 8-9 лет эксперты TÜV не смогли выявить существенных неисправностей у 87,4% Porsche 997. У Porsche 997 старше 10 лет единственная проблема заключается в высоком расходе масла.

Dacia Logan II

Самый ненадежный автомобиль в возрастной категории 2-3 года





Дорого - мило, дешево - гнило. Наглядный пример – Dacia Logan II. Владельцам прийдется много заплатить за многочисленные неисправности этого автомобиля. В первую очередь речь идет о неполадках подвески и фар.

Chevrolet Spark

Самый ненадежный автомобиль в категориях 4-5 лет, 6-7 лет





Эксперты TÜV обнаружили у автомобиля Chevrolet Spark проблемы с элементами тормозной системы и подвеской. Также у машины этой модели имеется увеличенный расход моторного масла. Единственный плюс Chevrolet Spark заключается в том, что с течением времени кузов автомобиля не покрывается ржавчиной, заявили эксперты.

Chevrolet Matiz Самый ненадежный автомобиль в возрастных категориях 8-9 лет, 10-11 лет

Расшатанная подвеска, ржавая выхлопная труба и слишком высокий расход масла, — со всем этим столкнулись эксперты TÜV, когда осматривали подержанные автомобилей этой модели. В категории машин 10-11 лет Chevrolet Matiz разделил последнее место по надежности с автомобилем Dacia Logan I. Во время техосмотра этих машин эксперты не смогли обнаружить каких-либо особых неисправностей пружин и амортизаторов. Тем не менее, состояние всех остальных компонентов внушало опасение.



Этот рейтинг самых надежных автомобилей 2020 года поможет вам определится с покупкой вашего собственного стального коня. Главное, определитесь, что для вас важнее - надежность или дешевизна. А издание "Комментарии" расскажет вам о пяти самых крутых фильмах об автомобилях

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