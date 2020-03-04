Renault представила электрокар с возможностью изменения размеров кузова

Французский автомобильный производитель Renault представил электрическую модель автомобиля с возможностью изменений размеров кузова в зависимости от потребностей владельца. Об этом сообщили в Deezen.



Современное транспортное средство получило название Morphoz. Пока что это всего лишь прототип, но производитель уже назвал габариты: городская мини-версия — 4,4 метра в длину, а большая для путешествий — 4,8 метра.

Кузов автомобиля может сжиматься и расширяться по необходимости. Также электрокар оснащен искусственным интеллектом, который узнает водителя и может открыть перед ним дверь, если он помашет рукой.

В автомобиле установлены батареи на 40 кВт-ч, за счет чего владельцы Renault Morphoz смогут проехать до 400 км без подзарядки. Также с помощью аккумуляторов можно подзаряжать другие устройства.

Это не первый электрический автомобиль автоконцерна Renault, но первый в истории автомобиль, габариты которого могут становиться больше или меньше в зависимости от потребностей владельца.

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