Renault представила электрокар с возможностью изменения размеров кузова

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8748.76
ETH/USD
224.27
LTC/USD
60.81
USD/UAH
25.07
EUR/UAH
28.09
RUB/UAH
0.38
Французский автомобильный производитель Renault представил электрическую модель автомобиля с возможностью изменений размеров
кузова в зависимости от потребностей владельца. Об этом сообщили в Deezen.
Современное транспортное средство получило название Morphoz. Пока что это всего
лишь прототип, но производитель уже назвал габариты: городская мини-версия —
4,4 метра в длину, а большая для путешествий — 4,8 метра.
Кузов автомобиля может сжиматься и расширяться по
необходимости. Также электрокар оснащен искусственным интеллектом, который
узнает водителя и может открыть перед ним дверь, если он помашет рукой.
В автомобиле установлены батареи на 40 кВт-ч, за счет
чего владельцы Renault Morphoz смогут проехать до 400 км без подзарядки. Также с помощью аккумуляторов
можно подзаряжать другие устройства.
Это не первый электрический автомобиль автоконцерна Renault, но первый в истории
автомобиль, габариты которого могут становиться больше или меньше в зависимости
от потребностей владельца.
Как сообщал портал "Комментарии", в США придумали, как
помочь беспилотным автомобилям избежать столкновения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости