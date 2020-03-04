Электрические Porsche разобрали в Украине еще до презентации

Первые электрокары Porsche Taycan привезли в Украину. Все машины уже раскуплены, сообщает автомобильное издание Autogeek.

Украинцы разобрали новые электрокары Porsche Taycan задолго до того, как их привезли в Украину. Не смотря на приличную цену, за иномарками выстроилась целая очередь.

Большинство собственников все еще ожидают поставки. В Украину пока привезли только две машины. Вскоре, приедут еще 71.

Что касается цены, она немаленькая. За электрокар Porsche Taycan 4S в базовой комплектации нужно будет отдать около 2,7 миллиона гривен. За Taycan Turbo отдать уже 3,8 миллиона. А вот Taycan Turbo S обойдется еще дороже. Его приблизительная стоимость - 4,7 миллионов гривен. Цена может меняться, в зависимости от курса валют.

Стоит отметить, что покупатели не стали дожидаться официальной презентации в украинских автосалонах. Она должна состояться, только лишь, 20 марта. Но свободных машин, которые могли бы отдать потенциальным покупателям, уже нет. Так что желающим поставить в свой гараж новенький электрокар Porsche придется подождать.

Производителям есть чем похвастаться. Новенькие электрокары достаточно мощные. Например, Porsche Taycan Turbo уже имеет в своей копилке премия "Автомобиль 2020 года", которую получил в Германии. А Porsche Taycan Turbo S с легкостью во время испытаний обошел по скорости Tesla Model S.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во Франции презентовали автомобиль для подростков.

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