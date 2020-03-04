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BMW сменила логотип впервые с 1997 года

Новый логотип BMW получился минималистичным и частично прозрачным.

сегодня, 17:14
Автор:

• Антон Варанов

BMW сменила логотип впервые с 1997 года

Немецкая автомобильная компания BMW представила свой новый логотип в обновленном минималистичном дизайне. Черный ободок теперь стал прозрачным, а также слегка изменились шрифты. Об этом компания сообщила в своем блоге на официальном сайте.

Решение убрать черный цвет приняли ради того, чтобы было видно цвет автомобиля в самом логотипе. В соцсетях назвали решение "свежим" и "современным".

В последний раз логотип обновляли 23 года назад — в 1997 году, а до этого — в 1963, 1953, 1933 и 1917 годах. Привычные цвета, расположение элементов и название компании было на логотипе с момента его первого появления.

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В компании пока не планируют отказываться от привычной шахматной расстановки синего и белого цветов. Также слегка изменен шрифт букв BMW.

В официальном Instagram автоконцерна связали появление нового логотипа со вступлением компании в "новую эру". Он уже размещен на прототипе нового электрокара под названием BMW i4.

Как сообщал портал "Комментарии", Renault представила электрокар, который может менять размер кузова в зависимости от потребностей владельца.


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Источник: https://www.bmw.com/en/automotive-life/bmw-logo-meaning-history1.html
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