BMW сменила логотип впервые с 1997 года

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8729.04
ETH/USD
222.73
LTC/USD
59.62
USD/UAH
24.94
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.38
Немецкая автомобильная
компания BMW представила свой новый логотип в обновленном минималистичном
дизайне. Черный ободок теперь стал прозрачным, а также слегка изменились шрифты. Об
этом компания сообщила в своем блоге на официальном сайте.
Решение убрать черный
цвет приняли ради того, чтобы было видно цвет автомобиля в самом логотипе. В
соцсетях назвали решение "свежим" и "современным".
В последний раз логотип обновляли 23 года назад — в 1997 году, а до этого — в 1963, 1953, 1933 и 1917 годах. Привычные цвета, расположение элементов и название компании было на логотипе с момента его первого появления.
В компании пока не
планируют отказываться от привычной шахматной расстановки синего и белого
цветов. Также слегка изменен шрифт букв BMW.
В официальном Instagram автоконцерна
связали появление нового логотипа со вступлением компании в "новую эру". Он уже
размещен на прототипе нового электрокара под названием BMW i4.
Как сообщал портал "Комментарии",
Renault представила
электрокар, который может менять размер кузова в зависимости от потребностей
владельца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости