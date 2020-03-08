Самые надежные внедорожники: тройка лидеров

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Некоторые автомобили настолько надежны, что даже после многих лет использования они остаются более надежными, чем многие новые модели. Сегодня предлагаем вашему вниманию самые лучшие надежные внедорожники, которые можно приобретать даже в том случае, если их уже успели объездить до вас.
Suzuki Grand Vitara
Этот внедорожник олицетворяет собой всю японскую надежность и мощность. Владельцы особо хвалят простоту в управлении и неприхотливость. Рамный кузов, крепкая, достаточно длинноходная подвеска и, что наиболее важно, мощная понижающая передача трансмиссии с передаточным отношением 1,8 делают Grand Vitara полноценным проходимцем. Помимо этого, в данном автомобиле установлены четыре бензиновых мотора и два турбо дизеля, которые могут похвастаться долгосрочностью. При этом сам кузов долго не ржавеет. Эксперты лишь предупреждают: если полный привод включать в ноябре, а отключать в апреле, первым делом начнут выходить из строя крестовины карданного вала. Средняя стоимость на вторичном украинском рынке – около 7000 долларов.
Mitsubishi Pajero Sport
В этом автомобиле собран полный джентльменский набор необходимых характеристик - рамная конструкция, не разрезной задний мост, жёстко подключаемый передний привод. Никаких вискомуфт и электронных блокировок. Всё очень просто и надёжно. Что не говори - классика. Все моторы надёжны и долговечны. Средняя стоимость на вторичном украинском рынке – около 7500 долларов.
Jeep Grand Cherokee 2
Это также очень надежное авто. Но оно имеет ряд сильных недостатоков. В первую очередь, это постоянная нужда только в свежем масле. Также если часто ездить по бездорожью, то придётся почти каждый год менять передние рычаги. Но во всем другом – очень надежный автомобиль. Под капотом – бензиновые двигатели объёмом 4,0 и 4,7 литра. Самой надёжной коробкой передач является КПП с пятью ступенями от компании Mercedes. Ставилась она на 2,7 литровые дизели. Средняя стоимость на вторичном украинском рынке – около 8000 долларов.
Также издание "Комментарии" расскажет о десяти первых гибридных автомобилях.
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