Самые надежные внедорожники: тройка лидеров

Некоторые автомобили настолько надежны, что даже после многих лет использования они остаются более надежными, чем многие новые модели. Сегодня предлагаем вашему вниманию самые лучшие надежные внедорожники, которые можно приобретать даже в том случае, если их уже успели объездить до вас.



Suzuki Grand Vitara





Этот внедорожник олицетворяет собой всю японскую надежность и мощность. Владельцы особо хвалят простоту в управлении и неприхотливость. Рамный кузов, крепкая, достаточно длинноходная подвеска и, что наиболее важно, мощная понижающая передача трансмиссии с передаточным отношением 1,8 делают Grand Vitara полноценным проходимцем. Помимо этого, в данном автомобиле установлены четыре бензиновых мотора и два турбо дизеля, которые могут похвастаться долгосрочностью. При этом сам кузов долго не ржавеет. Эксперты лишь предупреждают: если полный привод включать в ноябре, а отключать в апреле, первым делом начнут выходить из строя крестовины карданного вала. Средняя стоимость на вторичном украинском рынке – около 7000 долларов.

Mitsubishi Pajero Sport





В этом автомобиле собран полный джентльменский набор необходимых характеристик - рамная конструкция, не разрезной задний мост, жёстко подключаемый передний привод. Никаких вискомуфт и электронных блокировок. Всё очень просто и надёжно. Что не говори - классика. Все моторы надёжны и долговечны. Средняя стоимость на вторичном украинском рынке – около 7500 долларов.

Jeep Grand Cherokee 2





Это также очень надежное авто. Но оно имеет ряд сильных недостатоков. В первую очередь, это постоянная нужда только в свежем масле. Также если часто ездить по бездорожью, то придётся почти каждый год менять передние рычаги. Но во всем другом – очень надежный автомобиль. Под капотом – бензиновые двигатели объёмом 4,0 и 4,7 литра. Самой надёжной коробкой передач является КПП с пятью ступенями от компании Mercedes. Ставилась она на 2,7 литровые дизели. Средняя стоимость на вторичном украинском рынке – около 8000 долларов.

Также издание "Комментарии" расскажет о десяти первых гибридных автомобилях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!