Компания Илон Маска достигла важного рубежа в производстве электромобилей

Компания Tesla произвела миллион электромобилей. Об єтом сообщил в Twitter генеральный директор компании Илон Маск. Маск сделал объявление, поделившись фотографией автомобиля, красной модели Y, и поздравил команду Tesla с достижением рубежа. Это важный момент для автопроизводителя, который был основан только в 2003 году.

Tesla выпустила свой первый потребительский автомобиль, Roadster, еще в 2008 году, а это означает, что потребовалось чуть более двенадцати лет, чтобы преодолеть этот рубеж в миллион автомобилей. Тем не менее, компания может в конечном итоге достигнуть отметки в два миллиона гораздо быстрее, исходя из текущих целей. В январском отчете о прибылях и убытках компания заявила, что надеется отгрузить более 500 000 автомобилей по всему миру в 2020 году. Такие авторитетные автопроизводители, как Toyota или Volkswagen Group, выпускают более десяти миллионов автомобилей в год. Тем не менее, вехой Tesla является огромное достижение для автомобильного стартапа, который производит только электромобили.





Компания по производству электромобилей достигла важного рубежа, начав выпускать больше автомобилей за пределами США. В конце прошлого года она представила свои первые автомобили, произведенные на ее фабрике в Шанхае. Между тем, компания также готовит площадку для своего четвертого Gigafactory около Берлина в Германии. Это стало возможным после того, как суд постановил, что работы Tesla по рубке деревьев могут продолжаться, несмотря на жалобы со стороны экологических групп.

Ожидается, что в этом месяце Tesla начнет поставки своего последнего автомобиля, Model Y, за несколько месяцев до первоначальной оценки "осень 2020". Между тем, Cybertruck компании должен начать производство в конце 2021 года.

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