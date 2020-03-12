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Жизнь до Tesla: первые автомобили Илона Маска

Илон Маск успел побывать за рулем автомобиля Джеймса Бонда, а также угодить в серьезное ДТП

сегодня, 11:15
Автор:

• Зинченко Павел

Жизнь до Tesla: первые автомобили Илона Маска

Илон Маск известен как разработчик электромобилей. Но это вовсе не значит, что он никогда не сидел за рулем дизельных авто. На чем-то же надо было ездить до того, как был создан первый электромобиль! Сегодня мы вам расскажем, на каких автомобилях ездил Илон Маск.

Первый автомобиль: BMW 320i

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В 1994 году Маск впервые проявил себя как инженер. Онприобрел подержанный BMW 320i и сам его отремонтировал. Правда, машине это не особо помогло: у машины прямо во время езды отвалилось колесо. За рулем был сотрудник одной из первых компаний Илона Zip2. 

Первая "крутая" машина: E-Type Jaguar

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Истинное произведение искусства Маск приобрел за первые "бонусы" от компании Zip2. Еще в 17 лет миллиардеру подарили книгу о легендарных кабриолетах, и именно Jaguar E-Type он мечтал приобрести любой ценой. 

Самый роскошный авто: McLaren F1

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На продаже PayPal Маск умудрился заработать $180 миллионов. Из этой суммы он выделил деньги, чтобы потратиться на свою главную мечту:  McLaren F1, на котором он ездил на работу. Именно на этой машине изобретатель электромобилей попал в серьезное ДТП: превысил скорость, слишком резко перестроился, вылетел на "встречку" и врезался в ограждение. С ним тогда был его коллега Питер Тил.

Машина-прихоть: Lotus Esprit Джеймса Бонда

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В одном из интервью Илон рассказал, в каком восторге он был от автомобиля Джеймса Бонда. Особенно от его способности превращаться в субмарину. И он ее купил за миллион долларов. Правда, миллиардера ожидало страшное разочарование: заветная кнопка не работала. И Маск поклялся, что настанет время, когла его Tesla смогут превращаться в подлодку.

Иные авто Маска

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Кроме всего вішесказанного, Маск владеет лимитированной моделью Hamann BMW M5 с двигателем мощностью 720 лошадиных сил, Porsche 911 и Ford Model T, первой машиной, собранной на конвейере. Также в его гараже есть все модели Tesla. Даже те, которые еще не вышли на широкий рынок.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Илон Маска достигла важного рубежа в производстве электромобилей.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1202142-zhizn-do-tesla-7-ne-elektricheskikh-avtomobilej-ilona-maska
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